L’excellente Samsung Galaxy Watch 2 à seulement 200 euros

Avec sa Galaxy Watch Active 2, Samsung a encore prouvé qu'il était l'un de rares constructeurs qui pouvait (un peu) concurrencer l'Apple Watch. À l'occasion des soldes, la montre est affichée à 200 euros au lieu de 350 sur Rue du Commerce.

Samsung est l’acteur principal du marché des montres connectées pour Android. La Galaxy Watch Active 2 est le modèle compact de la gamme et c’est un produit réellement réussi. Sa version avec bracelet en cuir est proposée à seulement 200 euros sur Rue du Commerce au lieu de 350.

La Samsung Galaxy Active 2 en bref

Un superbe design compact

Une excellente autonomie

Bordures tactiles pour la navigation

La montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2 est disponible à 200 euros sur Rue du Commerce au lieu de 349 euros.

Pour en savoir plus 👇

Cette Samsung Galaxy Watch Active 2 est l’une des meilleures montres connectées pour Android. Le constructeur coréen a créé une excellente montre avec un design vraiment réussi. La montre est vraiment réussie, le bracelet en cuir est du plus bel effet et le châssis en métal ajoute encore plus à cette sensation de qualité.

Son écran rond est un AMOLED. Grâce à cette technologie, on profite de contrastes infinis et d’une excellente autonomie. En effet cette montre permet de rester plus d’une journée loin du chargeur.

L’interface OneUI est très bien adaptée à une montre et possède de nombreuses fonctionnalités grâce à ses capteurs. Elle intègre un accéléromètre, un GPS, un système de suivi du sommeil, un podomètre, ou encore un capteur de fréquence cardiaque. De plus, elle détecte automatiquement certaines activités comme la course, la natation ou le vélo.

Enfin, la montre est certifiée IP68 et résiste à l’immersion sous l’eau pendant et 5ATM, autrement dit, vous pouvez emmenez votre montre à votre poignet jusqu’à 50 mètres de profondeur !

