Trois ans après sa sortie, cette montre Samsung profite d’une petite nouveauté

Samsung a mis à jour sa Galaxy Watch Active 2 afin de profiter de nouveaux cadrans jusqu'à présent disponibles uniquement sur les montres les plus récentes.

Depuis quelques années, Samsung est passé à l’ère Wear OS pour ses montres connectées. Depuis la Galaxy Watch 4, le constructeur coréen s’est en effet associé à Google pour proposer un système d’exploitation plus complet et davantage personnalisable. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que la firme délaisse son précédent système, Tizen. Au contraire, comme le rapporte le site Sam Mobile, Samsung a récemment mis à jour sa Galaxy Watch Active 2 sous Tizen avec quelques nouveautés.

Sortie fin 2019, la Samsung Galaxy Watch Active 2 est la seconde montre connectée de Samsung de l’ère Tizen. Sortie un an plus tard que la Galaxy Watch première du nom, elle était également la première montre de la firme à être démunie de couronne rotative. Un choix de design que l’on retrouve désormais sur les Galaxy Watch standard, sans suffixe « Classic ».

De nouveaux cadrans comme sur les modèles Wear OS

Concrètement, cette mise à jour vise à rapprocher davantage la Galaxy Watch Active 2 des modèles plus récents, sous Wear OS. Elle va ainsi permettre de profiter de deux cadrans qui étaient jusqu’à présent exclusifs aux montres connectées Samsung sous Wear OS : Perpétuel et Heure Étirée. Le premier permet de visualiser, directement sur le cadran, la date, le jour de la semaine et la phase de la lune en plus de l’heure. Le second est plus classique, avec un cadran analogique dont les heures sont largement étirées pour être bien visibles à l’écran. Comme le souligne Sam Mobile, les deux cadrans sont par ailleurs personnalisables, aussi bien en termes de format des aiguilles que de couleur d’accentuation ou de complications.

La mise à jour de la Galaxy Watch Active 2 est actuellement en cours de déploiement. Elle devrait peu à peu arriver pour l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines, sous le numéro de version R820XXU1FWK2 pour la version Wi-Fi et R825FXXU1EWK2 pour la déclinaison 4G de la montre. Pour installer la mise à jour, il suffira de se rendre dans les options de mise à jour logicielle de la Galaxy Watch Active 2, puis de vérifier si une nouvelle version de l’OS est proposée. Notons qu’il s’agit là de la seule nouveauté intégrée à cette mise à jour de la Galaxy Watch Active 2.