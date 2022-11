Oui, c’est possible d’acheter une montre connectée Samsung pour 129 € seulement

La Samsung Galaxy Watch Active 2 a beau ne plus être toute jeune, elle est toujours efficace aujourd'hui. Elle devient même encore plus intéressante actuellement en raison d'une baisse de prix considérable : la montre connectée version 44 mm passe ainsi de 319 euros au lancement à 129 euros aujourd'hui sur Cdiscount.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Watch Active 2

Un design soigné

Une bonne autonomie

Une interface bien pensée

Une montre connectée aux lignes soignées

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est une montre connectée sobre aux lignes élégantes et soignées, comme la marque sait bien le faire. Le boîtier respire la solidité avec sa conception en acier inoxydable, et le bracelet en cuir apporte son lot d’élégance. Notez d’ailleurs que cette montre est étanche grâce à ses certifications IP68 et 5ATM, qui lui permettent de survivre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La Galaxy Watch Active 2 intègre par ailleurs un écran AMOLED de très bonne facture, ce qui la rend encore plus recommandable à ce prix. La diagonale s’élève à 1,4 ou 1,2 pouce en fonction de la version choisie entre le boîtier 40 et 44 mm. Pour la définition, on a droit à 360 x 360 pixels ; de quoi rendre toutes les informations affichées bien visibles.

Une interface intuitive

Si les bordures de la Samsung Galaxy Watch Active 2 vous paraissent un peu épaisses, elles ont pourtant un intérêt : celui de naviguer efficacement dans l’interface en passant simplement le doigt dessus. Ici, pas de bague rotative physique donc, mais l’idée est bien là. Attention, toutefois : le cadre tactile est très (trop ?) sensible, donc il faudra maîtriser votre geste si vous souhaitez ne pas faire défiler les menus trop vite. Autrement, on retrouvera sur cette Galaxy Watch Active 2 l’interface One UI basée sur Tizen, qui offre une utilisation très simple. L’Exynos 91110 embarqué à l’intérieur s’occupera d’apporter une belle fluidité à l’ensemble.

Un suivi d’activité efficace et une autonomie maîtrisée

La Samsung Galaxy Watch Active 2 propose aussi un suivi d’activité et de forme physique efficace, avec un bon GPS et des fonctionnalités toujours pratiques, comme le cardiofréquencemètre et le suivi du sommeil. La montre est capable de détecter automatiquement lorsque vous effectuez un effort physique. Il sera aussi possible de sélectionner vous-mêmes un exercice au choix parmi la trentaine proposée par la montre.

Enfin, concernant l’autonomie de la Galaxy Watch Active 2, la batterie de la version 40 mm s’élève à 247 mAh tandis que la version 44 mm embarque un accumulateur de 340 mAh. Pour ce dernier modèle, que nous avons testé, l’endurance est bel et bien au rendez-vous : en enchaînant des journées de randonnées, avec le suivi d’activité enclenché, la montre est par exemple passée de 100 à 15 % en un petit peu plus de trois jours. Pour les journées plus calmes, l’autonomie peut même grimper jusqu’à plus de 4 jours complets.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch Active 2.

