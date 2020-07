Amazon brade ses produits Echo avec des remises allant jusqu’à -60%

Les produits Echo font partie d'une gamme d'enceintes connectées intégrant Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Certains d'entre-eux sont aujourd'hui de nouveau en promotion à l'occasion des soldes, avec des réductions pouvant aller jusqu'à presque 60 %.

Au fur et à mesure des années, les produits Amazon prennent une place de plus en plus importante dans la domotique. À l’occasion des soldes, le géant américain reconduit plusieurs de ses offres pour sa gamme connectée Echo. Voici une sélection des meilleures offres.

En un clin d’œil

La gamme Echo

Amazon Echo Flex à 19,99 €

Pas besoin d’avoir plusieurs Echo Dot dans la maison pour pouvoir solliciter Alexa. En branchant ce petit relais à une prise murale, l’Echo Flex répondra à toutes vos questions et pourra contrôler vos objets connectés dans les pièces où il n’y a pas forcément besoin d’une enceinte, par exemple.

En bref

Facile à installer

Alexa dans toutes les pièces

Possible de le connecter à une enceinte

L’Echo Flex est aujourd’hui disponible à 19,99 euros au lieu de 29,99 sur Amazon, soit 33 % de remise.

Amazon Echo Dot à partir de 24,99 €

L’Echo Dot 3e génération est la petite enceinte connectée d’Amazon. Avec son petit encombrement et son design en galet, elle se fond parfaitement dans la pièce. Vu sa petite taille, il est naturellement compliqué de profiter d’une excellente qualité sonore. C’est pour cela qu’il est possible de brancher l’Echo Dot à une autre enceinte via une prise jack afin d’améliorer le rendu sonore.

C’est une bonne porte d’entrée pour se familiariser avec Alexa et entrer dans l’univers de la domotique. Retrouvez notre avis complet dans notre test.

En bref

Un design sobre et élégant

La possibilité de personnaliser des actions

Elle peut se connecter à un système audio existant

L’Echo Dot 3e génération est désormais disponible à 24,99 euros sur Amazon au lieu de 59,99, soit 58 % de remise.

Le modèle de l’Echo Dot avec horloge intégré est quant à lui à 29,99 euros au lieu de 69,99, soit 57 % de remise.

Amazon Echo à partir de 54,99 €

Vous l’aurez compris, cette version plus imposante que l’Echo Dot offre une qualité sonore bien meilleure. Selon le géant américain, les basses sont plus fortes et les médiums et l’aigu sont plus clairs pour se rapprocher de l’Echo Plus.

En bref

Une design plus imposant

Un haut-parleur dédié aux graves

Une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle

L’Echo de la troisième génération est aujourd’hui disponible à 54,99 euros au lieu de 99,99 sur Amazon, soit 45 % de remise.

L’Amazon Echo Plus est quant à lui à 69,99 euros au lieu de 149,99, soit 53 % de remise.

Amazon Echo Show 5 à 69,99 €

L’enceinte connectée Echo Show 5 est quant à elle pourvue d’un écran de 5,5 pouces en plus. Les enceintes sont placées derrière cette dalle. On peut profiter de ce dernier pour naviguer sur Internet, voir des photos, regarder une vidéo ou même contrôler ses appareils connectés.

En bref

La qualité sonore de l’enceinte

Un écran de 5,5 pouces

L’intégration d’Alexa

L’Echo Show 5 est disponible à 69,99 euros au lieu de 89,99 sur Amazon.

L’Amazon Echo Show 8, qui arbore un écran plus grand de 8 pouces, est disponible à 89,99 euros au lieu de 129,99.

Pour aller plus loin

Amazon Kindle Paperwhite à 99,99 euros

Cette version de la Kindle Paperwhite est désormais résistante à l’eau, vous permettant de l’amener au bords de la piscine sans craindre les possibles éclaboussures. Elle propose un écran sans reflet et surtout assez lumineux pour être visible au soleil. Elle profite en plus d’un vaste catalogue dont plus de 5,5 millions d’ebooks et des exclusivités Kindle.

En bref

Un très bon écran

Un large catalogue

Résistante à l’eau

La Kindle Paperwhite est disponible à 99,99 euros sur Amazon au lieu de 129,99 habituellement.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.