Aujourd’hui seulement, ce pack Philips Hue + Echo Dot 3 est bradé à prix mini

Pour les personnes qui souhaitent compléter leur installation domotique ou la débuter, ce pack devrait vous plaire. Il contient deux ampoules Philips Hue avec une enceinte connectée d’Amazon pour seulement 34,99 euros au lieu de 79,99 euros au départ.

L’Amazon Echo Dot de 3e génération (version 2018) a beau prendre de l’âge, elle reste une enceinte connectée très pratique au quotidien, appréciée aussi pour son format mini, et surtout pour son prix mini. Aujourd’hui, grâce à un code promo, la petite enceinte se trouve dans un pack avec deux ampoules connectées Philips Hue à moins 55 %.

Qu’est-ce que contient ce pack ?

Une petite enceinte d’appoint efficace

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Avec 2 ampoules Philips Hue de qualité

Initialement à 79,99 euros, puis remisé à 39,99 euros, le pack Amazon Echo Dot 3 + Ampoules Philips Hue E27 White x2 est disponible à seulement 34,99 euros en utilisant le code RAKUTEN5 sur le site Rakuten via le vendeur Boulanger.

Une petite enceinte d’appoint idéale

Sortie en 2018, l’Echo Dot de 3e génération prend l’âge et reste pourtant une bonne référence d’enceinte connectée. Elle séduit toujours autant pour son petit gabarit et ses fonctionnalités. Ce petit galet à son charme avec son joli revêtement en tissu anthracite et passe inaperçu avec ses petites dimensions (43 × 99 × 99 mm et 300 g).

Elle n’est pas la plus puissante et ne pourra pas être utilisée pour assurer la sono d’une soirée, mais c’est un parfait petit outil d’appoint. À bas volume dans une chambre, l’Echo Dot remplit parfaitement son office pour une petite berceuse avant d’aller se coucher. Il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant via Bluetooth ou son port jack afin d’améliorer la qualité sonore.

Accompagnée de 2 ampoules connectées Philips Hue

Bien évidemment, l’Echo Dot 3 est équipée de micros pour vous entendre dire « Alexa… ». Ainsi, vous pourrez alors lui poser des questions, jouer de la musique ou encore allumer et étendre vos ampoules connectées. Et ça tombe bien, puisque dans ce bon plan, on retrouve deux ampoules connectées de la marque Philips Hue.

Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion. Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous.

