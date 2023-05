Grâce aux French Days, ce pack Philips Hue + Echo Dot à -50 % est idéal pour débuter la domotique

Grâce aux French Days, vous pourriez enfin sauter le pas et commencer à monter un écosystème connecté chez vous. Ce pack comprenant une enceinte Amazon Echo Dot 3 et deux ampoules connectées Philips Hue White vous simplifie le quotidien et fait même plus que s'allumer ou s'éteindre sans interrupteur. Vous pouvez mettre la main sur ce pack actuellement à 34,99 euros chez Boulanger au lieu de 79 euros d'habitude.

Les ampoules Philips Hue font partie des équipements connectés les plus populaires, et pour cause, qui n’a jamais rêvé de contrôler son éclairage à distance ? En plus d’être simples à installer, ces ampoules peuvent vous aider à faire des économies sur votre facture d’électricité, ce qui est bienvenu en ces temps de crise énergétique. Durant les French Days, ce pack avec deux ampoules Philips Hue White et une enceinte Amazon Echo Dot 3 est à moitié prix chez Boulanger.

Le pack Philips Hue White + Echo Dot 3 en bref

L’ensemble idéal pour se lancer dans la domotique

Simple à installer et à utiliser

Une solution pour faire des économies d’énergie

Au lieu de 79 euros habituellement, le pack Philips Hue + Amazon Echo Dot 3 est maintenant disponible en promotion à 34,99 euros chez Boulanger.

L’enceinte connectée idéale pour débuter dans la domotique

L’Amazon Echo Dot 3 commence à dater étant donné que cette enceinte est sortie en 2018, mais elle reste l’idéal si vous n’avez jamais utilisé ce type d’équipement auparavant. L’Echo Dot 3 est dotée des fonctionnalités basiques de l’assistant vocal Alexa telles que lancer une musique, connaître la météo, programmer un minuteur ou encore répondre à des questions bêtes. L’audio n’est pas le plus puissant, mais c’est suffisant quand vous voulez mettre un petit peu d’ambiance lorsque vous êtes seul chez vous.

Alexa vous obéira à chacune de vos commandes une fois l’assistant connecté à votre Wi-Fi et prendra le contrôle de vos appareils connectés compatibles avec elle. Ce qui est le cas des ampoules Philips Hue, elles aussi fonctionnent en se connectant au Wi-Fi, mais il est possible d’utiliser le protocole ZigBee, beaucoup moins énergivore. En revanche, il faut pour cela connecter vos ampoules à un Pont Hue, vendu à part. Vous pouvez également contrôler ces ampoules grâce à l’application dédiée de Philips Hue.

Les avantages de l’éclairage connecté Philips Hue

Les ampoules connectées fournies dans ce pack sont des Philips Hue White, ce ne sont donc pas des ampoules qui changent de couleur. Celles-ci diffusent seulement un éclairage blanc à l’intensité et à la température modulables, vous pouvez donc alterner entre une lumière douce et chaude pour une soirée relax ou froide et intense pour celles studieuses. Et bien sûr, vous pouvez les allumer et les éteindre à la voix en le demandant à Alexa et programmer des routines pour les allumer automatiquement à un certain horaire.

Avoir un éclairage connecté, en plus d’être pratique, est plus que bienvenu en ces temps de flambée des coûts de l’électricité. Ces ampoules consomment moins d’énergie que les ampoules traditionnelles étant donné qu’elles ne chauffent pas et que leur intensité électrique est modifiable à souhait. Même si elles sont plus chères, elles ont une durée de vie énorme (25 000 heures) et vous devrez donc les changer moins souvent. Ce qui fait de ce pack un investissement rentabilisé à long terme.

