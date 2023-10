Avec 50 % de réduction, Boulanger propose le pack idéal pour connecter sa maison sans se ruiner

Pour entamer une installation domotique, il existe des packs très intéressants comme celui-ci : voilà deux ampoules Philips Hue, avec une enceinte connectée Amazon, pour moins de 40 euros grâce à cette offre chez Boulanger.

Si vous souhaitez entamer une installation avec des objets connectés chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans casser sa tirelire. Chez Boulanger, on trouve un pack contenant deux ampoules Philips Hue et une enceinte connectée Amazon, un combo pertinent avec un excellent rapport qualité/prix puisqu’il est 50 % moins chers que d’habitude.

En quoi ce pack Philips Hue est-il intéressant ?

Deux ampoules Philips Hue de qualité

Un éclairage personnalisé

Une petite enceinte d’appoint efficace

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, le pack Philips Hue avec 2 ampoules E27 White + une enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 est maintenant proposée à 39,99 euros sur le site Boulanger.

Une petite enceinte d’appoint pratique

Dans ce pack, on trouve l’Echo Dot (3ème génération) d’Amazon. Elle a beau dater de 2018, elle reste toujours appréciée pour sa forme de petit galet et ses petites dimensions. Elle n’est pas la plus puissante et ne pourra pas être utilisée pour assurer la sono d’une soirée, mais c’est un parfait petit outil d’appoint.

Grâce à ses micros, pour vous entendre dire « Alexa… », vous pourrez alors lui poser des questions, jouer de la musique ou encore allumer et étendre vos ampoules connectées. Et ça tombe bien, puisque dans ce bon plan, on retrouve deux ampoules connectées de la marque Philips Hue.

Deux ampoules Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion.

Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse. Sur cette dernière, il est possible de régler l’intensité des ampoules. Vous pourrez très bien programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

