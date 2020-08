Jouez enfin en silence avec ce clavier de Razer en promotion

Le clavier Cynosa Chroma de Razer pour les joueurs est le clavier à membrane abordable de la marque. Il est d'ailleurs bradé à 47 euros sur Amazon au lieu de 80.

Pour jouer, le clavier mécanique apporte certes une certaine réactivité, mais aussi beaucoup de bruit. Il est parfois difficile de profiter de sessions de jeux sans faire profiter les autres des frappes intempestives du clavier. Razer en propose alors un bien plus silencieux, puisqu’il s’agit d’un clavier à membrane. Le Cynosa Chroma est d’ailleurs en promotion sur Amazon.

En bref

Un clavier membrane silencieux

Un design sobre avec une touche de RGB

Proposé à 80 euros lors de son lancement, le clavier Razer Cynosa Chroma est désormais disponible à 47 euros sur Amazon. Le prix de ce clavier n’a jamais été aussi bas chez le marchand américain.

Pour en savoir plus 👇

Le Razer Cynosa Chroma est assez sobre avec sa couleur noire et profite d’une surface granuleuse afin d’éviter les traces de doigts. Côté ergonomie, il tient plutôt bien en place et, même s’il n’y a pas de repose-poignet fourni sur cette version abordable, il reste tout à fait confortable en utilisation. On bénéficiera même de trois inclinaisons pour adapter au mieux le clavier à notre frappe.

Ce clavier fait pour les joueurs est un clavier à membrane. Il ne propose pas la réactivité d’un mécanique, mais il a l’avantage d’être très silencieux. Il reste toutefois assez précis, confortable à utiliser et c’est une bonne alternative abordable pour les joueurs soucieux du bruit causé par les claviers.

On retrouve d’ailleurs dans ce design un plastique translucide à la base des touches qui permet de bien diffuser les LED RGB disposées en dessous. Razer assure de nombreuses possibilités avec ses 16 millions de couleurs possibles. Ces couleurs sont configurables depuis le logiciel Razer Synapse 3, on pourra même configurer la couleur touche par touche. Au moins vous saurez vous occuper pendant l’été.

Autrement, ce logiciel permet de profiter de quelques fonctionnalités supplémentaires. On pourra donc avoir différents profils sur lesquels on attribuera si l’on souhaite des programmes ou des macros pour gagner en productivité.

