23,6 pouces, incurvé et 144 Hz pour 180 euros, l’écran MSI Optix est en promotion

Avec le Optix, MSI propose un très bon moniteur pour votre PC, il offre un écran incurvé de 23,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La Fnac le propose à 179 euros au lieu de 229 soit plus de 20% de réduction.

Le marché des moniteurs PC est vaste et on peut facilement s’y perdre. Avec ce MSI Optix 23,6 pouces, il est en tout cas compliqué de se tromper. C’est un très bon produit qui est en plus proposé en promotion à la Fnac où son prix passe de 229 à 179 euros.

En bref

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Écran incurvé

3 entrées vidéo

L’écran MSI Optix G24C4 est disponible à 179 euros à la Fnac au lieu de 229.

Pour en savoir plus 👇

MSI a toujours orienté ses produits vers le gaming et cet écran de 23,6 pouces ne fait pas exception. Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu à commencer par temps de réponse de seulement 1 milliseconde pour être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Pour encore plus améliorer l’expérience de jeu, MSI a opté pour une dalle VA Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une excellente fluidité d’affichage (avec des jeux jusqu’en 144 fps). Enfin, l’incurvation de l’écran à 1500 R permet d’avoir un meilleur confort en jeu.

À l’arrière du moniteur se trouvent trois entrées vidéo (2 HDMI 1.4 et 1 DisplayPort 1.2) pour pouvoir brancher plusieurs appareils à la fois comme un PC, une console et une box multimédia. L’écran n’intègre pas de haut-parleurs, mais possède une sortie jack 3,5 mm pour y brancher n’importe quel système audio.

Notre guide d’achat

Pour vous aider à faire votre choix, n’hésitez pas à lire notre guide d’achat des meilleurs écrans PC du marché.