Seulement 29 euros pour 240 Go avec ce SSD Kingston

Le disque dur de votre PC commence à fatiguer ? C'est peut-être le bon moment d'en changer, en profitant d'offres toujours plus intéressantes. Par exemple, le disque dur SSD de Kingston avec 240 Go est disponible à seulement 29 euros sur Cdiscount.

Plus rapides et performants que les disques durs classiques, les SSD deviennent de plus en plus accessibles. La preuve avec le SSD Kingston A400 avec 240 Go de stockage, dont le prix diminue de 39 % aujourd’hui.

En bref

Un petit prix pour une capacité confortable

Plus résistant que le disque dur classique

Une bonne vitesse de transferts

Affiché au départ à 49 euros, le disque dur SSD Kingston A400 240 Go est maintenant disponible à 29 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Avec son format de 2,5 pouces, ce SSD Kingston A400 de 240 Go pourra s’intégrer facilement à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC, et même dans un boîtier de disque dur externe. Il se logera dans votre ordinateur via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s. Malheureusement, les ultrabooks seront trop fins pour accueillir ce type de SSD.

Ce disque dur propose une vitesse de lecture allant jusqu’à 500 Mo/s, et jusqu’à 350 Mo/s en écriture, ce qui est efficace pour des usages quotidiens. Cela vous suffira amplement pour démarrer votre système d’exploitation rapidement, ainsi que lancer vos logiciels sans encombre et naviguer sur Internet de façon fluide. Sans oublier sa capacité de 240 Go qui sera confortable pour stocker quelques données.

Pour prévenir les petits accidents, sachez que la marque inclut une garantie pendant 3 ans avec une assistance technique gratuite, même si le SSD est conçu pour mieux résister aux chocs, aux vibrations et aux pannes.

Retrouvez le SSD Kingston A400 240 Go à 29 € sur Cdiscount

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs SSD et HDD en 2020.