Filmez à 360° avec la GoPro Max en promotion à 443 euros

Sortie l'année dernière, la caméra d'action GoPro Max est capable de filmer à 360°. Amazon baisse son prix pour l'afficher à 443 euros au lieu de 529 euros à son lancement.

Pour filmer vos exploits sportifs en skate ou simplement pour capturer vos meilleurs moments sans louper un seul plan, une action cam capable de filmer à 360° est la solution idéale à envisager. Avec ses deux capteurs qui lui permettent de proposer une immersion parfaite, la GoPro Max est une caméra d’action grand public parfaitement adaptée à ces types d’usages. Pour l’acquérir, plus besoin de débourser plus de 500 euros comme habituellement puisqu’elle est au contraire affichée à moins de 450 euros aujourd’hui.

En bref

Filme à 360°

6 micros intégrés

Compacte et résistante

Initialement affichée au prix de 529 euros, la GoPro Max est maintenant disponible à 443 euros sur Amazon, soit une baisse de 86 euros sur son prix d’origine.

La GoPro Max est la deuxième caméra du constructeur à proposer la capture d’images à 360°, la première étant la GoPro Fusion sortie en 2017. Contrairement à cette dernière qui nécessitait un logiciel pour fusionner les vidéos de deux cartes SD pour obtenir l’effet 360°, la Max assemble automatiquement les images pour obtenir la sphère complète et ne nécessite qu’une seule carte microSD. Un très bon point pour le grand public qui n’aura pas à bidouiller ses vidéos outre mesure.

8 /10 GoPro Max Fiche produit Voir le test Disponible à 499 €

Comme la GoPro Hero 8 Black, la très compacte Max se débarrasse de tout boitier pour être fixée à d’autres accessoires grâce au même système de fixations intégrées. Et bien sûr, comme sa sœur qui possède le même revêtement en caoutchouc, la GoPro Max résistera aux chocs. Elle pourra aussi être immergée jusqu’à 5 mètres de profondeur, mais il ne faudra pas trop la pousser dans ses retranchements à cause de son écran tactile.

Concrètement, la GoPro Max est capable de filmer en 5,6 k à 360° en 30 ips. Pas de 4K ici comme la Hero 8 Black donc, car la définition 5,6k résulte seulement de l’assemblage des vidéos des deux objectifs. Quant au mode caméra d’action classique, on aura droit à deux niveaux de définition : 1440p (60, 30 ou 24 images par secondes) et 1080p (60, 30 ou 24 ips également). Et l’audio n’est pas en reste puisque la caméra embarque pas moins de 6 micros pour une capture audio toujours plus satisfaisante.

Comme ses comparses, la GoPro Max intègre des modes bien pratiques comme la stabilisation HyperSmooth Max ou encore le mode TimeWarp qui permet d’accélérer une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique. Notons également que l’objectif à l’avant (ou est-ce l’arrière ?) permettra de se filmer en mode vlog et avoir un retour sur l’écran tactile. L’application GoPro, très bien exécutée, vous donnera la possibilité de procéder à des recadrages pratiques de vos séquences, ou d’ajouter des transitions entre vos images.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la GoPro Max.

