La Boîte Sosh avec Fibre ou ADSL est de retour à moitié prix pendant 1 an

La fibre à prix réduit, c'est ce que propose Sosh en proposant sa "Boîte" à seulement 14,99 euros par mois pendant un an, jusqu'au 7 octobre 2020.

Si vous réfléchissiez à passer chez Sosh, c’est sans doute le bon moment. Si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez à nouveau souscrire à la Boîte Sosh sans engagement et profiter de l’Internet très haut débit est à moitié prix.

En bref

Jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et en envoi

Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Location Livebox 4 incluse

La Boîte Sosh avec accès à la fibre est disponible à 14,99 euros par mois pendant un an. Au terme de ces 12 mois, le prix passera à 29,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 7 octobre.

Pour en savoir plus👇

Grâce à la qualité des infrastructures Orange qui offrent un très bon débit, Sosh est tout simplement l’un des meilleurs FAI aujourd’hui. Surtout quand il divise son prix par deux pour sa Boîte Sosh et son abonnement fibre sans engagement. Ce dernier propose un accès illimité à Internet avec un débit théorique maximal de 300 Mb/s en téléchargement, et 300 Mb/s également en envoi. Certaines offres proposent évidemment une vitesse beaucoup plus élevée, mais celle-ci restera satisfaisante, d’autant plus si vous êtes toujours sur une offre xDSL en ce moment.

De plus, la Boîte Sosh fournit une ligne téléphonique fixe pour appeler en illimité vers les fixes en France métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’internationale. Pour 5 euros de plus, vous pourrez rajouter l’option des appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM.

Il faudra également débourser 5 euros de plus si vous désirez obtenir le décodeur TV et ses 160 chaînes (dont plus de 70 en HD) accessibles depuis votre téléviseur, votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. En revanche, il sera possible de profiter gratuitement et sur demande de l’appli TV d’Orange avec 72 chaînes sur smartphone, tablette et ordinateur. Bien sûr, si vous êtes déjà équipé d’un boîtier multimédia comme le Nvidia Shield TV ou l’Apple TV, vous n’aurez pas à vous soucier de tout cela.

Sachez enfin que le raccordement à la fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur sont remboursés jusqu’à 100 euros, mais uniquement pour les nouveaux clients.

Retrouvez la Boîte Sosh à 14,99 € /mois

Notre comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, avec notamment de l’ADSL, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL du moment.