Le clavier mécanique Roccat Vulcan 120 est 40 euros moins cher sur Amazon

Avec son design atypique et ses fonctionnalités bien pratiques comme l'EasyShift, le clavier mécanique Roccat Vulcan 120 fait partie de nos claviers gaming favoris. Habituellement proposé à près de 160 euros, il est maintenant disponible à 119 euros sur Amazon.

Parmi la grande variété de claviers dédiés au gaming, les claviers mécaniques sont souvent les plus plébiscités par la communauté des joueurs. Mais pour se démarquer, les constructeurs doivent rivaliser d’originalité, autant sur le plan du design que sur les fonctionnalités. Avec sa gamme Vulcan, Roccat remplit les critères sans soucis. Le Roccat Vulcan 120 bénéficie d’ailleurs d’une bonne réduction en ce moment sur Amazon.

En bref

Frappes précises grâce aux interrupteurs mécaniques Titan

Fonction EasyShift

Rétroéclairage AIMO, individuel pour chaque touche

Initialement affiché à 159 euros, le clavier Roccat Vulcan 120 est maintenant disponible à 119 euros sur Amazon, soit une réduction de 40 euros.

Pour en savoir plus👇

Avec son Vulcan 120, Roccat a clairement voulu sortir du lot au niveau du design, plutôt atypique, de son clavier. Les switchs sont intégrés dans des conteneurs transparents, rendant ainsi les touches plus visibles sur toute leur hauteur. On a même l’impression qu’elles flottent au-dessus de la plaque de support en aluminium. Mention spéciale également pour la facilité de nettoyage qu’occasionne cette configuration. Roccat a également pensé à ajouter un repose-poignet amovible et ergonomique. De plus, le look de ce clavier est complété par un rétroéclairage LED RGB avec plus de 16 millions de couleurs disponibles, configurable touche par touche.

Comme tous les claviers mécaniques, le Vulcan 120 promet des frappes réactives et bien précises, ici grâce à des interrupteurs Titan Speed. Contrairement aux claviers à membrane, les touches mécaniques valident l’action avant même d’avoir été entièrement enfoncées. Moins d’efforts seront donc demandés pour activer les diverses commandes, ce qui est un point important pour tous les joueurs enchaînant des combo frénétiques. Souvent, tout cela rend les claviers mécaniques bruyants, mais la pollution sonore du Vulcan 120 est plutôt modérée par rapport à d’autres références.

On apprécie aussi ce modèle pour sa fonction EasyShift, qui attribue une seconde fonction aux touches du clavier au moyen d’une touche fonction programmable par l’utilisateur ou l’utilisatrice. Les autres fonctionnalités, comme les effets sonores, le paramétrage des couleurs, la programmation de profils et l’enregistrement des macros, seront modulables depuis le logiciel Roccat Swarm.

Retrouvez le Roccat Vulcan 120 à 119 € sur Amazon

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roccat Vulcan 121.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques en 2020.