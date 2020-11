Black Friday : voici le TOP des premières offres avant la Black Week

Le Black Friday approche et les premières offres high tech de la Black Week sont d'ores et déjà disponibles. Voici notre sélection des meilleures promotions du moment !

Le Black Friday commencera finalement le 4 décembre 2020 en France, mais de nombreuses offres sont déjà disponibles. Nous vous proposons aujourd’hui un listing des meilleures promotions que vous trouverez sur les différents sites d’e-commerce. Que ce soit des smartphones, tablettes, objets connectés ou TV, vous avez le choix !

Smartphones

Google Pixel 4a 5G

Le Google Pixel 4a 5G conserve la même sobriété dans le design que le Pixel 4a classique. Il y a évidemment des différences au-delà de la compatibilité 5G, à commencer par le format ici un peu plus imposant avec un écran OLED de 6,24 pouces. Sa capacité de batterie augmente jusqu’à 3 800 mAh. On retrouve des points communs avec le Pixel 5, avec la présence du puissant Snapdragon 765G ou encore du même appareil photo double capteur 12 + 16 mégapixels qui fait des merveilles.

Il est en ce moment disponible à 459 euros au lieu de 499.

Google Pixel 5

Le Pixel 5 est le flagship de Google. Son écran OLED propose un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité exemplaire. De plus, sa petite diagonale de 6 pouces implique un format très agréable en main. Il est puissant avec son Snapdragon 765G compatible 5G et offre une partie photo impressionnante avec son double capteur 12 + 16 mégapixels couplé à de nombreux algorithmes dont seul Google a le secret. Son autonomie est d’ailleurs confortable avec sa batterie de 4 080 mAh.

Il est en ce moment disponible à 589 euros au lieu de 629.

Huawei Nova 5T

Le Huawei Nova 5T est à proprement parler un clone du Honor 20. On retrouve le même design avec un écran LCD de 6,26 pouces, la même fiche technique avec un Kirin 980, la même solution photo avec un module 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels et, enfin, la même autonomie avec sa batterie de 3 750 mAh et est compatible charge rapide SuperCharge de 22,5 W.

Il est en ce moment disponible à 259 euros au lieu de 299 avec une enceinte Bluetooth offerte.

Realme 6

Le Realme 6 embarque un SoC Helio G90T performant qui fera tourner la plupart des jeux 3D sans ralentissements. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là avec ce smartphone puisqu’il propose une batterie de 4 200 mAh avec un système de charge rapide jusqu’à 30 W et surtout un bel écran IPS LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Seule la partie photo peut paraître anecdotique, mais c’est normal sur cette gamme de prix.

Il est en ce moment disponible à 179 euros au lieu de 229.

Realme X50 5G

Le Realme X50 est un sérieux concurrent du OnePlus Nord. Pas d’AMOLED, mais il intègre un écran IPS LCD de 6,57 pouces bien calibrée avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. On retrouve ensuite le puissant Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de mémoire vive pour assurer des performances de haute volée. Sa partie photo est convenable avec une quadruple capteur de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels et l’autonomie n’est pas en reste avec une grosse batterie de 4 200 mAh couplée à de la charge rapide 30 W.

Il est en ce moment disponible à 279 euros au lieu de 379.

Xiaomi Redmi Note 9S

Le Xiaomi Redmi Note 9S est plus proche du modèle Pro que du modèle classique, que ce soit au niveau du design que de la fiche technique d’ailleurs. On retrouve le même écran Full HD+ de 6,7 pouces percé au centre (en haut) et le même Snapdragon 720G, ici épaulé par 4 Go de RAM pour des performances de haute volée sur ce segment tarifaire. La batterie de 5 020 mAh est toujours de la partie pour assurer une autonomie d’environ 2 jours et l’appareil photo est de la composition suivante : 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels.

Il est en ce moment disponible à 199 euros au lieu de 249.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est quant à lui une version boostée. Son écran passe à une diagonale de 6,7 pouces, avec une bulle centrée et dissimulant une caméra frontale de 32 mégapixels. Le capteur d’empreintes vient se loger sur la tranche pour laisser toute la place à son quadruple capteur 64 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Cette déclinaison Pro choisit également la puce Snapdragon 720G de Qualcomm, amis avec 6 Go de RAM. Pour l’autonomie, on ne change enfin pas une équipe qui gagne avec une batterie encore de 5 020 mAh.

Il est en ce moment disponible à 249 euros au lieu de 299.

Tablettes

Lenovo Tab M10 Plus

La Lenovo Tab M10 Plus possède un design très raffiné pour une tablette à moins de 200 euros. Son châssis métallique respire la solidité les fines bordures autour de son écran Full HD+ de 10,3 pouces lui donne un aspect moderne. Elle est propulsée par un SoC Mediatek Helio P22T Octo-core avec une fréquence allant de 1,8 à 2,3 GHz, couplé à 4 Go de de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide et lire quelques jeux 2D. Enfin, son autonomie est confortable avec une batterie de 5 000 MAh, rechargeable via USB-C.

Elle est en ce moment disponible à 159 euros au lieu de 199.

Il y a également un pack avec un dock et un étui pour 199 euros au lieu de 249.

Huawei MatePad 10,4 pouces

La Huawei MatePad classique est une tablette plus abordable que le modèle Pro. Elle propose un écran Full HD de 10,4 pouces FullView aux bordures ultra fines. Le ratio screen-to-body est de 90% pour une meilleure expérience de visionnage. Sous le capot, on retrouve un Kirin 810 avec 6 Go de RAM pour assurer de bonnes performances, avec une expérience utilisateur toujours fluide. L’autonomie est enfin de 10 heures et la tablette récupère rapidement des pourcentages via sa charge rapide 40 W.

Sans les services de Google, vous devrez passer par l’AppGallery de Huawei ou télécharger les fichiers .apk via l’appli Petal Search pour obtenir vos applications préférées.

Elle est en ce moment disponible à 239 euros au lieu de 319.

L’iPad Pro 2020

L’iPad Pro 2020 conserve le même design que l’ancien modèle, où la seule différence esthétique vient du module photo à l’arrière, maintenant avec un double capteur 12 + 10 mégapixels, sans oublier le LiDAR. L’écran Liquid Retina, de 11 ou 12,9 pouces, propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Il est puissant avec sa puce A12Z Bionic pour répondre à tous les usages, même les jeux 3D. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours estimée à une dizaine d’heures environ. Dernier détail qui a tout de même son importance : l’iPad Pro 2020 est compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6.

L’iPad Pro 11 128 Go Argent + 4G à 962,99 euros, au lieu 1 069,99 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 128 Go Gris sidéral + 4G à 962,99 euros, au lieu 1 069 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 256 Go Argent à 908,99 euros, au lieu de 1 009,99 euros sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 256 Go Gris sidérale à 908,99 euros, au lieu de 1 009,99 euros sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 256 Argent + 4G à 1 061,99 euros, au lieu de 1 179 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 256 Go Gris sidérale + 4G à 1 061,99 euros, au lieu de 1 179 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 512 Go Argent à 1 106,99 euros, au lieu de 1 229 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 512 Go Gris Sidérale à 1 106,99 euros, au lieu de 1 229 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 512 Go Argent + 4G à 1 259,99 euros, au lieu de 1 399 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 512 Go Gris sidérale + 4G à 1 259,99 euros, au lieu de 1 399 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 1 To Argent à 1 304,99 euros, au lieu de 1 449 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 1 To Gris sidérale à 1304,99 euros, au lieu de 1 449 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 1 To Argent + 4G à 1 457,99 euros, au lieu de 1 619 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 11 1 To Gris sidérale + 4G à 1 457,99 euros, au lieu de 1 619 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 128 Go Gris Sidérale à 1 007 euros, au lieu 1 199 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 128 Go Argent + 4G à 1 160,99 euros, au lieu 1 289 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 128 Go Gris sidéral + 4G à 1 160,99 euros, au lieu 1 289 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 256 Go Argent 256 Go à 1 106,99 euros, au lieu de 1 229 euros sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 256 Go Gris sidérale 256 Go à 1 106,99 euros, au lieu de 1 229 euros sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 256 Go Argent + 4G à 1 259,99 euros, au lieu de 1 399 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 256 Go Gris sidérale + 4G à 1 259,99 euros, au lieu de 1 399 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 512 Go Argent à 1 304,99 euros, au lieu de 1 449 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 512 Go Gris Sidérale à 1 304,99 euros, au lieu de 1 449 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 512 Go Argent + 4G à 1 457,99 euros, au lieu de 1 619 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 512 Go Gris sidérale + 4G à 1 457,99 euros, au lieu de 1 619 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 1 To Argent à 1 502,99 euros, au lieu de 1 699 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 1 To Gris sidérale à 1502,99 euros, au lieu de 1 699 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 1 To Argent + 4G à 1 655,99 euros, au lieu de 1 839 euros, sur Fnac et Darty

L’iPad Pro 12 1 To Gris sidérale + 4G à 1 655,99 euros, au lieu de 1 839 euros, sur Fnac et Darty

Objets connectés

Huawei Watch GT 2

La Huawei Watch GT 2 intègre dalle AMOLED ronde de 1,39 pouce qui a la particularité d’être Always-On Display – ce qui veut dire que l’écran reste constamment allumé. Elle possède de nombreux capteurs pour traquer votre activité et peut reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents, dont la natation. De nombreuses données sont récoltées et consultables via l’application Huawei Health (disponible sur Android et iOS), comme le suivi du sommeil et bien d’autres. Son autonomie fait partie des meilleures, à savoir 14 jours.

Elle est en ce moment disponible à 129 euros au lieu de 229.

Apple Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 ne possède pas des fonctionnalités aussi premium que l’Always-On Display, mais elle a tout pour plaire en promotion. Elle a pour vocation d’offrir un second écran aux utilisateurs d’iPhone, afin de leur permettre de consulter leurs notifications, leurs messages, de passer des appels sans avoir besoin de sortir le téléphone de leur poche. Il est également possible de faire des achats avec Apple Pay grâce à la puce NFC intégrée. De plus, son autonomie est équivalente aux Series 4 et 5, soit environ 18 heures.

Elle est en ce moment disponible à 189 euros au lieu de 229 pour le modèle 38 mm et à 219 euros au lieu de 249 pour le modèle 42 mm.

Xiaomi Mi Band 5

Contrairement à l’ancien modèle, Xiaomi Mi Band 5 embarque une dalle AMOLED plus grande : 1,1 pouce, au lieu de 0,95. En revanche, le design reste sensiblement le même, avec un écran de forme allongée et un bracelet en caoutchouc confortable. Autre petite différence notable : l’ajout de plusieurs horloges animées issues de licences comme Bob L’Éponge, Détective Conan ou encore Neon Genesis Evangelion. Ceci étant dit, on retrouve les fonctionnalités classiques d’un bracelet connecté, avec toutefois quelques nouveautés comme le mode de suivi du cycle menstruel. L’autonomie reste excellente avec 2 semaines d’utilisation.

Il est en ce moment disponible à à 39 euros au lieu de 49.

Il y a également le Xiaomi Mi Band 4 à 25 euros au lieu de 39.

Lenovo Smart Clock

Le Lenovo Smart Clock est un réveil connecté à poser sur sa table de chevet. Son écran ne fait que 4 pouces seulement, mais c’est amplement suffisant pour afficher quelques informations utiles. Il est aussi facile à utiliser que le Nest Hub de Google puisqu’il intègre le même OS Smart Display. De ce fait, Google Assistant est également de la partie. Point pratique : il possède un port USB au dos pour permettre de brancher un autre appareil, comme un smartphone par exemple. Une idée plus que bienvenue pour ne pas encombrer la prise à côté de votre lit.

Il est en ce moment disponible à 35 euros au lieu de 89.

Il y a également la version Essential, sans écran avec un simple affichage LED, à seulement 25 euros au lieu de 59.

Philips Hue

Philips Hue est une référence incontournable sur le marché des ampoules connectées. Celles-ci sont aussi faciles à installer qu’à utiliser, ce qui est idéal pour les novices de la domotique. Vous pourrez profiter du panel de plus de 16 millions de couleurs de la gamme White & Color pour une personnalisation unique de votre ambiance d’intérieur, par le simple biais d’une commande vocale avec votre assistant préféré : Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant. De plus, elles sont économes en énergie grâce au protocole Zigbzz moins gourmand que le Wi-Fi.

Le pack avec 2 ampoules, le pont de connexion, l’interrupteur et la prise connectée offerte est en ce moment disponible à 119 euros au lieu de 199.

TV

Xiaomi Mi TV 4S

Le Xiaomi Mi TV 4S a la particularité de proposer une dalle LCD LED de 43, 55 ou 65 pouces avec des bordures très fines en alliage métallique. Il est compatible 4K, HDR, HDR 10 et affiche un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Le son est loin d’être mauvais avec ses deux haut-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio et DTS HD. Du côté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0 (dont 1 avec la compatibilité ARC) pour permettre l’affichage en 4K à 60 fps, mais aussi 1 port optique, 3 ports USB, 1 port Ethernet et 1 port jack. Ce téléviseur est également compatible Wi-Fi et Bluetooth 4.2. Android TV est de la partie et la fonction Chromecast l’est également.

Les trois modèles sont en promotion :

TV Philips Ambilight 55PUS7855

Le TV Philips 55PUS7855 propose une diagonale de 55 pouces et offre un design élégant et moderne tout en intégrant la technologie Ambilight sur trois côtés. Le téléviseur propose l’upscaling en 4K pour un rendu des images encore plus optimisé. Il est également compatible avec les meilleures normes vidéo que sont le Dolby Vision et l’HDR10+, couplées au son immersif permis par le Dolby Atmos. Pas d’Android TV par contre, le système d’exploitation Saphi qui permet tout de même d’accéder à des applications immanquables comme Netflix, Prime Video ou Youtube. On retrouve également une compatibilité avec les assistants de Google et d’Amazon pour effectuer quelques commandes vocales.

Il est en ce moment disponible à à 499 euros au lieu de 699.

TV Sony KD49XH9505BAEP

Le KD49XH9505BAEP de Sony en 49 pouces est tout simplement le téléviseur qu’il vous faut si vous avez prévu d’acheter – ou si vous avez déjà – une console next-gen. Avec ses ports HDMI 2.1, il permet tout simplement le flux d’images en 4K jusqu’à 120 fps, ce qui est idéal pour la PS5 et la Xbox Series X. De plus, ce TV embarque Android TV pour une expérience utilisateur agréable au quotidien et avec la possibilité de télécharger de nombreuses applications via le Play Store ou de profiter de quelques fonctionnalités propres à Google comme le Chromecast.

Il est en ce moment disponible à 999 euros au lieu de 1 299.

Audio

Sony WF-1000XM3

Les Sony WF-1000XM3 sont pour nous les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active du marché. Ils sont confortables à porter, délivrent un son de qualité et proposent de nombreuses fonctionnalités pratiques, dont la recharge sans fil. On retrouve aussi « Quick Attention » pour réduire le son et entendre les bruits environnants par un simple effleurement de la zone tactile dédiée sur les oreillettes. Google Assistant est même intégré nativement pour effectuer des commandes vocales sans sortir son smartphone de la poche.

Ils sont en ce moment disponibles à 169 euros au lieu de 249.

Samsung Galaxy Buds

Les Samsung Galaxy Bud proposent un design compact en forme de capsule très pratique. Ils se glissent parfaitement dans le creux des oreilles, tout en étant agréables à porter même après plusieurs heures. Pas de réduction de bruit active ici, mais le son signé AKG est plutôt bon. Ces écouteurs sans fil ont la particularité de proposer une belle autonomie de 7 heures et deux fois plus avec le boîtier. De plus, ils sont compatibles avec la charge sans fil.

Ils sont en ce moment disponibles à 99 euros au lieu de 149.

Accessoires

Xiaomi Mi Bos S

La Xiaomi Mi Box S est l’un des meilleurs boitiers Android TV du marché, ou en tout cas celui avec le meilleur rapport qualité/prix. Si elle peut faire tourner quelques jeux 3D du Play Store, elle apporte surtout une compatibilité avec de nombreux formats vidéo, dont la 4K à 60 images par seconde. On retrouve également un port Ethernet ainsi qu’un port USB pour brancher une manette, par exemple. Google Assistant et la fonction Chromecast sont également de la partie.

Elle est en ce moment disponible à 49 euros au lieu de 69.

SSD Samsung T5 1 To

Le Samsung T5 de 1 To propose un format compact très agréable pour le transporter, qui plus est solide en pouvant résister à des chutes de 2 mètres sans endommager les données stockées. Il n’offre ensuite pas une vitesse de transfert jusqu’à 1 Gbit/s ou une connectique en USB 3.2 Gen 2 comme le T7, mais c’est déjà très rapide avec le T5. Ce dernier propose une vitesse allant jusqu’à 540 Mo/s si votre appareil est compatible USB 2.1 Gen2, le tout avec un débit relativement constant la 4e génération de mémoire V-NAND par-dessus le marché.

Il est en ce moment disponible à 119 euros au lieu de 199.

Si vous préférez opter pour la nouveauté, notez que le modèle 1 To du SSD portable Samsung T7 est quant à lui remisé à 159 euros au lieu de 239.

