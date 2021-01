[…] Ce SSD NVMe portable ultra compact de 500 Go en solde est très pratique […]

Le SSD NVMe portable SanDisk Extreme 500 Go propose une vitesse de transfert élevée dans un tout petit format facile à transporter. Pour les soldes d'hiver 2021, il est disponible à seulement 99 euros sur Amazon, contre 158 euros habituellement.

Les SSD sont pratiques au quotidien pour transférer rapidement des fichiers, mais ils le deviennent encore plus lorsqu’ils sont aussi compacts que le SanDisk Extreme. Il rentre facilement dans une poche de pantalon et peut même s’accrocher à vos clés grâce à un mousqueton. On le trouve en ce moment soldé avec près de 60 euros de réduction.

En bref

Le format ultra compact pour faciliter le transport

Des débits élevés, environ 1 050 Mo/s

La compatibilité USB C

Au lieu d’un prix barré de 158,90 euros, le SSD NVMe portable SanDisk Extreme 500 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros sur Amazon.

Il y a également le SSD portable SanDisk Extreme 500 Go classique, donc moins rapide, avec 10 euros de moins.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD NVMe portable SanDisk Extreme de 500 Go profite d’un format ultra compact. Il ne mesure que 10,08 x 5,26 x 0,97 cm pour 50 grammes seulement. Un côté indéniablement pratique au quotidien pour transporter le SSD partout avec soi. Il peut se faufiler aisément dans une poche, et même s’accrocher à votre trousseau de clés ou votre sac via sa petite encoche.

Encore plus pratique lors de vos déplacements, il est certifié IP55 pour résister aux éclaboussures et à la poussière. De plus, il est recouvert d’une texture en gomme pour éviter de glisser quand il est posé sur une surface inclinée.

Sa petite taille n’implique en revanche pas de petites performances. Grâce à la technologie NVMe, ce SSD est capable d’atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. C’est tout de même presque 10 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. De plus, il est compatible USB-C. On trouve à cet effet dans la boîte un câble de 16 centimètres et même un adaptateur vers USB-A.

Il opte aussi pour un chiffrement matériel AES 256 bits afin de garantir la confidentialité de vos données grâce à une protection par mot de passe. Notez enfin que le SSD NVMe portable SanDisk Extreme de 500 Go possède une garantie constructeur de 5 ans.

