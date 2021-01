Le disque dur externe Seagate Expansion 6 To est soldé à 109 € sur Amazon

Vous recherchez une grosse solution de stockage à petit prix pendant les soldes d'hiver 2021 ? Alors, voici le disque dur externe Seagate Expansion d'une capacité de 6 To en promotion qui passe de 149 à seulement 109 euros sur Amazon.

Avoir un gros disque dur externe, c’est toujours utile pour stocker ses photos, vidéos ou tout autre fichier volumineux, notamment les nombreux jeux de sa bibliothèque, que ce soit sur PC, PS4 ou Xbox One. Pour cela, le disque externe Seagate Expansion 6 To fera très bien l’affaire, d’autant plus avec une réduction de 40 euros à l’occasion des soldes.

En bref

Compatible USB 3.0

Une grosse mémoire interne

Compatible pour PC, Mac, PS4 et Xbox One

Au lieu de 149 euros, le disque dur externe Seagate Expansion d’une capacité de 6 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 109 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle 8 To pour seulement 30 euros de plus à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Le design de ce disque dur externe est un peu imposant avec son format 3,5 pouces à la place du standard de 2,5 pouces. Cela induit des dimensions de 176 x 120,6 x 36,6 mm pour un poids de presque 1 kilo. Il n’est alors pas facilement transportable, mais son but est de rester à côté de votre console de jeu (PS4/Xbox One) ou de votre PC.

Ce Seagate Expansion de 6 To est automatiquement reconnu par le système d’exploitation Windows, ce qui veut dire qu’il n’y a aucun logiciel à installer ni aucun paramètre à configurer. Il suffit de faire glisser vos fichiers sur le disque dur externe pour le copier. De même pour Mac. Sur consoles, il faut toutefois définir le nouveau système de stockage via les paramètres.

Il se branche via un câble USB 3.0 via un câble de 43 centimètres fourni. Cela assure théoriquement des débits atteignant 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec un disque dur à plateau qui tourne à 5 400 tours par minute. Comptez plutôt une bonne centaine de Mo/s en lecture, de façon plus ou moins constante.

Pour en savoir plus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !