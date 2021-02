Ce disque externe WD Black 8 To passe sous la barre des 180 euros pendant les soldes

Avec sa gamme WD Black, Western Digital vise avant tout les joueurs aussi bien sur console que sur PC. Mais son disque dur classique 8 To s’adresse à tous, d’autant plus avec une promotion qui le fait tomber sous la barre des 200 euros.

Ne vous laissez pas berner par la dimension « gaming » du HDD WD Black, ce disque dur peut tout à fait être utilisé comme un disque externe classique. Surtout au vu de son imposante capacité de stockage de 8 To. Mieux, son prix est en baisse puisqu’Amazon retire presque 70 euros sur la facture finale.

En bref :

Une coque robuste ;

8 To de stockage ;

250 Mo/s et 7 200 tr/min.

Le disque dur externe WD Black 8 To est proposé à 179,99 euros au lieu de 241,99 euros chez Amazon.

Pour en savoir plus

Conscient de la fragilité des disques durs, Western Digital a opté pour une coque métallique avec une esthétique très « industrielle ». Ce choix permet au WD Black de bénéficier d’une protection plus solide que les disques classiques.

À l’intérieur de la coque se trouve le disque dur de 8 To qui va permettre de stocker une quantité colossale de fichiers, documents, ou vidéos. Bien entendu, il est également possible d’y stocker de nombreux jeux, même si un SSD sera plus intéressant, ne serait-ce que pour la vitesse d’exécution. Reste que ce disque pourra servir de système de sauvegarde pour votre PC, et ainsi avoir une solution de secours en cas de problème de mémoire.

WD a intégré une interface USB 3.0 avec deux ports USB-A. Cela permet de proposer des vitesses de transfert et d’écriture rapides puisqu’elles culminent à environ à 250 Mo/s. Un taux bien suffisant pour transférer des fichiers volumineux en quelques minutes. Qui plus est, le WD Black peut atteindre les 7 200 tours par minute, et bénéficie d’un système de refroidissement actif pour éviter les surchauffes. En revanche, n’étant pas un SSD, ce disque externe peut se montrer bruyant en raison de son mécanisme.

