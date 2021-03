Withings Steel HR : une montre connectée hybride et élégante à -50 %

La Withings Steel HR est une montre connectée hybride, car elle possède le cadran d'une montre classique avec aiguilles tout en intégrant un petit écran LCD, ainsi que tout un tas de capteurs pour faire fonctionner le tout. Son prix passe aujourd'hui de 179 à seulement 89 euros sur Amazon.

Si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités d’une montre connectée avec l’apparence d’une montre classique, c’est vers Withings qu’il faut se tourner. Sa Steel HR est élégante, discrète et coche toutes les cases du suivi de santé, ou sportif. On la trouve actuellement à moitié prix.

En bref

Le design d’une montre classique

Presque un mois d’autonomie

L’étanchéité jusqu’à 50 m

Au lieu de 179 euros, la montre connectée hybride Withings Steel HR est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 89 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 50 %.

La Withings Steel HR est une montre connectée pas comme les autres. Au lieu d’avoir un écran OLED, Always-On et tout le tralala, elle se contente de conserver l’apparence d’une montre à aiguilles. Son design s’en trouve tout de suite plus original, et surtout élégant au poignet avec ses lignes courbes et fines. Sans oublier que sa conception respire la solidité avec son boîtier en aluminium, elle est même étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Elle n’oublie évidemment pas la partie connectée en intégrant tout un tas de capteurs pour suivre l’activité de son utilisateur. Elle reconnait plus de 30 sports – dont la natation – et permet d’obtenir des informations sur le suivi des calories dépensées et de la distance parcourue, par exemple. La Steel HR peut également analyser votre sommeil. Vous retrouvez les détails précis directement dans l’application dédiée (disponible sur iOS et Android).

La montre de Withings intègre tout de même un petit écran LCD circulaire pour afficher quelques notifications, comme les appels, les SMS, les événements de votre calendrier, ou encore votre fréquence cardiaque. Sur un si petit écran, le numéro de téléphone de votre contact qui cherche à vous joindre se fera deux par deux à défilement horizontal, et deux légères vibrations à votre poignet vous avertiront.

Le gros point fort de la Steel HR est sans aucun doute son autonomie. Alors que la concurrence propose de recharge une montre tous les jours ou toutes les semaines, Withings vous propose de recharger sa montre environ une fois tous les mois. C’est un score excellent.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Withings Steel HR.

