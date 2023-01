Withings Steel HR : la montre connectée hybride est à -50 % pour les soldes

Withings est un constructeur français de montres qui a su prendre le virage technologique. Devenue une pointure dans le domaine, la marque tricolore compte quelques modèles iconiques, dont la Withings Steel HR. Cette montre connectée hybride est en forte réduction sur Boulanger pour les soldes d'hiver 2023. Son prix initial de 199 euros tombe ainsi à 99 euros.

Withings ne manque pas d’idées ingénieuses pour séduire avec ses modèles. Pour les amateurs de montres classiques, mais qui ne sont pas contre les progrès technologiques, la firme française propose la Withings Steel HR. Cette montre connectée hybride a surtout des arguments de poids. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 100 euros sur ce modèle.

En quoi la Withings Steel HR est intéressante ?

Un design compact, sobre et discret

Une application dédiée GPS

Une interface ergonomique

Au lieu de 199 euros habituellement, la Withings Steel HR est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Withings Steel HR.



Où acheter La withings Steel HR au meilleur prix ?

Une montre confortable et raffinée

La Steel HR ressemble à s’y méprendre à une montre analogique somme toute classique. Seulement, à y voir de plus près, on a un cadran en acier inoxydable qui respire la robustesse. Le verre incurvé renforce l’aspect solide de la montre ainsi que son épaisseur de 1,3 cm. Quand on retourne ce modèle, on voit un cardiofréquencemètre embarquant deux voyants LED.

La version que Boulanger met en promotion pour les soldes d’hiver 2023 est à 40 mm. Le motif noir apporte une certaine discrétion à la montre. Withings a opté pour un bracelet en silicone. Pour l’écran, il y a le principal (circulaire et analogique) qui affiche l’heure, sur la partie supérieure, il y a le suivi d’activité (circulaire et numérique) ainsi que les notifications et en bas, on a la progression de l’objectif quotidien de pas (circulaire et analogique).

Une montre connectée hybride complète

La Withings Steel HR compte de nombreux capteurs de suivi de santé et de sport. La montre reconnait automatiquement une trentaine de disciplines sportives. Sa certification 5 ATM vous permet de pratiquer une acticité nautique jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ce modèle est tout aussi complet sur le suivi du sommeil et de la santé.

Elle vous permet par exemple de connaitre le nombre de pas réalisés ainsi que la distance parcourue. La montre connectée hybride est aussi en mesure d’analyser votre sommeil. Les informations à ce sujet permet d’améliorer considérablement votre sommeil. Toutes vos données sont accessibles sur l’application dédiée (Health Mate) compatible iOS et Android. Enfin, en mode veille, la Steel HR affiche une autonomie de 25 jours et il faut compter deux heures pour la rechargement complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Withings Steel HR.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

