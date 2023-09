Withings Steel HR : la montre connectée hybride par excellence chute à 100 €

La Withings Steel HR est une montre connectée hybride qui permet de mesurer vos efforts quotidiens, et d’avoir un suivi de votre santé pour seulement 101,96 euros grâce à cette offre, contre 179,95 euros au départ.

Spécialiste dans les objets connectés orientés santé, Withings propose des montres connectées au look classique, mais dont les fonctionnalités sont nombreuses pour le suivi santé et sport. Parmi ces modèles, on trouve la Steel HR qui conviendra à ceux qui souhaitent suivre leurs activités physiques et leur santé tout en restant connectés, et cela, pour une centaine d’euros.

La Withings Steel HR, c’est quoi ?

Une montre élégante et discrète

Un cadran numérique pour afficher des informations pratiques

Capable de tenir pendant un mois

De base à 179,95 euros, la montre connectée Withings Steel HR (40 mm) s’affiche à présent à 119,95 euros sur le site Boulanger, mais en appliquant le code SANTE15, elle revient à 101,96 euros.

Simple et élégante

La Withings Steel HR a beau être dans la catégorie des montres connectées, son allure ne l’est pas pour autant. Elle mise davantage sur un design élégant et minimaliste pour aller au poignet de n’importe qui. Les finitions sont impeccables, et le cadran de 40 mm en acier inoxydable respire la robustesse.

Au premier coup d’œil, elle passe pour une simple montre horlogère, mais d’un peu plus près, on observe un écran LCD circulaire qui affiche les notifications entrantes (appels, SMS…). Il y a aussi d’autres informations comme la fréquence cardiaque dans la partie supérieure, ou l’objectif quotidien de pas.

Une montre endurante qui assure un bon suivi

Concernant le suivi, la montre est capable de reconnaitre automatiquement une trentaine de disciplines sportives. Grâce à sa certification 5 ATM, vous allez pouvoir pratiquer une activité nautique jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ce modèle peut aussi bien suivre les calories dépensées, la distance effectuée, etc. Par contre, elle ne dispose pas de GPS intégré, il faudra donc utiliser celui de votre smartphone. Côté, santé, un cardiofréquencemètre est de la partie, et elle peut même analyser le sommeil. On retrouve d’ailleurs tous ses détails dans l’application dédiée (Health Mate) à la montre disponible sur iOS et Android.

Son véritable point fort reste son autonomie. Quand une montre connectée classique a besoin d’être rechargée tous les deux jours, la montre de Withings propose une autonomie de 25 jours pour une utilisation non sportive. Avec quelques petites sessions de sport, durant notre test, la montre a perdu un peu moins de 40 % en l’espace de cinq jours, ce qui reste un bon score.

Retrouvez plus d’informations dans notre test sur la Withing Steel HR.

