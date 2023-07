La montre connectée hybride Withings Steel HR passe à 135 euros sur Amazon

La Withings Steel HR est une montre connectée hybride qui comporte un cadran classique, mais également un petit écran LCD ainsi qu'une bardée de capteurs en tout genre. La montre française nous est proposée pour le Prime Day à 134,95 euros sur Amazon.

Certaines personnes peuvent être rebutées par l’aspect un peu trop tech d’une montre connectée et privilégier des modèles plus classiques. Ce sont vers ces gens-là que Withings se tourne pour proposer une montre élégante et discrète, mais qui peut également servir pour le suivi de la santé ou du sport. Celle-ci est actuellement en promotion pendant le Prime Day.

Ce que la Withings Steel HR propose…

Un design et une interface sobres et discrets

Un mois d’autonomie

Une étanchéité jusqu’à 50 m

À 199 euros habituellement, la Withings Steel HR est maintenant disponible au prix de 134,95 euros chez Amazon.

Une montre élégante, mais bien connectée

Ne vous y méprenez pas, cette montre bien qu’ayant l’allure d’une tocante avec un cadran tout ce qu’il y a de plus lambda reste bien une montre connectée. En apparence, tout porte à croire le contraire. Son design élégant et minimaliste pourrait la faire passer au poignet de n’importe qui.

Seulement, de plus près on y retrouve un écran LCD circulaire qui affiche les notifications entrantes (appels, SMS…), mais aussi d’autres informations comme la fréquence cardiaque dans la partie supérieure. Elle existe en deux tailles (36 et 40 mm) avec deux coloris : noir et blanc et est proposée ici avec un bracelet en silicone.

Du suivi avec une très grosse autonomie

Côté suivi, la montre peut reconnaître plus de 30 sports différents et suivre les calories dépensées, la distance effectuée, etc. Elle peut aussi analyser le sommeil. On retrouve d’ailleurs tous ses détails dans l’application dédiée (Health Mate) à la montre disponible sur iOS et Android. Elle possède une certification 5 ATM et peut aller jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’un des gros avantages de cette montre en plus de son profil bas, c’est certainement son autonomie. Quand une montre connectée classique a besoin d’être rechargée tous les jours / semaines, la montre de Withings ne nécessite qu’une seule charge par mois en seulement 2 heures, ce qui ajoute à ce côté non prise de tête pour avoir le meilleur des deux mondes.

Pour en savoir plus, notre test de la montre est disponible sur notre site.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

