Le nouveau Mac Mini (puce Apple M1) est d’ores et déjà 110 € moins cher

Le Mac Mini est l'ordinateur de bureau ultra compact de chez Apple. Il s'est récemment mis à jour avec la puissante puce Apple M1 et Darty le propose déjà avec une belle réduction de 110 euros sur son prix d'origine. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Le Mac Mini a été renouvelé à deux reprises en 2020, une première fois en début d’année et une deuxième fois en fin d’année. Cette dernière est toutefois une mise à jour majeure puisque le petit ordinateur de bureau de la Pomme embarque désormais la puce Apple M1 pour un gain de puissance non négligeable. Le modèle 16 Go de RAM + SSD 512 Go est déjà en promotion.

En bref

La puissance de la puce Apple M1

Le design compact, en matériaux recyclés

La connectique fournie, avec 4 ports USB-C et 1 port HDMI

Au lieu de 1 259 euros, l’Apple Mac Mini M1 est aujourd’hui disponible à 1 149 euros chez Darty.

Pour en savoir plus 👇

Le Mac Mini M1 possède quelques points communs avec son prédécesseur, à commencer par son design. On retrouve encore une fois cette forme carrée de 19,7 cm avec un châssis fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Le boitier reste bien plus discret qu’une tour PC.

Il intègre un port HDMI pour brancher un écran et deux ports USB pour connecter un clavier et une souris. La base, mais la connectique est définitivement bien plus fournie que ça avec deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) supplémentaires, une prise casque et un port Ethernet. Il est également compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.

Comme les récents, MacBook Air et MacBook Pro, ce nouveau Mac Mini abandonne les processeurs Intel pour embarque un SoC maison : la puce Apple M1. Selon Apple, les performances de traitement sont jusqu’à trois fois supérieures à la génération précédente, ainsi que des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Comptez également sur 16 Go de mémoire vive ainsi que le SSD ultra rapide d’une capacité de 512 Go de stockage.

En plus d’être un excellent compagnon de productivité, à jour avec la dernière version de Mac OS, ce nouveau modèle M1 du Mac Mini ouvre donc enfin la porte au gaming, même si les jeux ne tourneront pas dans les meilleures conditions graphiques.