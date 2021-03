Inédit, la batterie externe sans fil de Samsung dégringole à 6 € seulement

La batterie externe sans fil 10 000 mAh de Samsung s'est souvent vendue à 10 euros, mais là elle est encore moins chère. Sur Boulanger, il est possible de l'acquérir pour seulement 6 euros en cumulant 25 % de remise au panier et l'ODR du constructeur coréen.

Besoin d’une batterie externe ? Celle de Samsung est très pratique à utiliser, puisqu’elle peut recharger votre appareil en mode filaire ou sans fil. Elle ne propose pas la plus grosse capacité avec 10 000 mAh, mais c’est sans aucun doute la moins chère du moment grâce à une réduction totale de 54 euros sur son prix d’origine.

En bref

Le format de la taille d’un smartphone

La compatibilité avec la charge sans fil Qi

Fast Charge (10 W) pour les appareils Samsung

Au lieu d’un prix barré à 60 euros, la batterie externe sans fil 10 000 mAh de Samsung est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 6 euros sur Boulanger.

Le produit est affiché à 34,99 euros sur le site de Boulanger, mais passe ensuite à 26 euros grâce à la remise au panier de 25 %. Déduisez ensuite l’ODR de 20 euros valable jusqu’au 31 mars 2021 et vous obtiendrez ce prix avantageux.

Pour en savoir plus 👇

La batterie externe sans fil de Samsung possède un design sobre avec son revêtement en aluminium poli, mais tout de même élégant en couleur argentée. Son gabarit pas plus gros qu’un smartphone est un plus pour faciliter le transport. La batterie passera inaperçue dans un sac et pourra même se loger dans une (grande) poche de pantalon.

La particularité de cette batterie vient de son socle à induction pour permettre la charge sans fil avec les appareils compatibles, autrement dit certifiés Qi. Vous pourrez alors recharger votre smartphone, votre montre ou bracelet en le posant simplement sur la face avant de la batterie. La charge monte jusqu’à 10 W pour les appareils Samsung grâce au format propriétaire Fast Charge, et 5W pour les autres.

Notez que la batterie externe est également équipée d’un port USB-A pour recharger un second périphérique tout en utilisant la charge sans-fil. Pour recharger la batterie, cela passe en revanche par son port USB C. Sa capacité de 10 000 mAh permet d’ailleurs de recharger environ deux fois un smartphone classique.

