Oppo Reno 10X Zoom : un smartphone avec un Snapdragon 855 pour 299 €

Voici le bon plan qu'il vous faut si vous voulez avoir un smartphone performant et abordable : le Oppo Reno 10X Zoom équipé du puissant Snapdragon 855 de Qualcomm est actuellement en promotion sous les 300 euros. Du jamais vu !

Le Oppo Reno 10X Zoom était un ancien smartphone haut de gamme de la marque chinoise en 2019. Il coche encore aujourd’hui toutes les cases d’un bon smartphone avec son écran OLED sans encoche, son puissant Snapdragon 855 ou encore sa compatibilité charge rapide, sans oublier le prix qui a bien dégringolé après deux années : – 500 euros.

En bref

Le design aileron de requin

La bonne autonomie au quotidien

L’appareil photo, avec un zoom x10

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 10X Zoom est aujourd’hui en promotion à seulement 299 euros sur Cdiscount. Le smartphone est disponible en deux coloris à ce prix : noir et vert.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo Reno 10X Zoom est un modèle amélioré et définitivement plus premium que l’Oppo Reno classique, mais il y a tout de même quelques similitudes entre les deux. Enfin surtout une : le design. Il reprend globalement les éléments esthétiques du premier du nom (dont le mécanisme à aileron de requin ou encore le dos en verre brossé) dans un format légèrement plus grand, puisque son écran totalement borderless passe de 6,4 à 6,6 pouces.

La fiche technique est toutefois bien différente avec ce 10X Zoom. Ce dernier embarque tout d’abord un Snapdragon 855 épaulé par 8 Go de mémoire vive (à la place du S730G) pour promettre à la fois une expérience utilisateur agréable et sans ralentissements au quotidien, ainsi que l’assurance de faire tourner tous les jeux 3D avec de beaux graphismes. Ensuite, son autonomie est également rehaussée avec une batterie de 4 000 mAh, contre 3 750 pour le Reno classique. De plus, la recharge rapide VOOC 3.0 jusqu’à 20 W est de la partie pour récupérer environ 50 % en 30 minutes.

Son nom 10X Zoom vient surtout de la mise à jour de l’appareil photo, qui accueille désormais 3 capteurs au lieu de 2. On retrouve alors une composition 48 + 13 + 8 mégapixels plus polyvalente qu’auparavant, avec justement la possibilité d’utiliser un zoom progressiste, en passant de x1, x2, x6 et x10 à l’aide d’un simple bouton. La qualité des clichés est d’ailleurs tout à fait honorable, sauf de nuit à cause d’un bruit numérique quasi omniprésent.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Oppo Reno 10X Zoom.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 10X Zoom.

