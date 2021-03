MicroSD SanDisk Extreme 128 Go à 17,48 € : c’est le prix le plus bas sur Amazon

La microSD SanDisk Extreme est la carte de stockage idéale pour votre smartphone/tablette ou votre caméra/drone. Le modèle 128 Go s'affiche aujourd'hui au meilleur prix jamais constaté sur Amazon : 17,98 euros au lieu de 38,99 euros.

Une microSD ne se choisit pas au hasard. Des caractéristiques précises répondent à différents besoins, où certaines permettent le bon lancement des applications stockées quand d’autres favorisent l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K. La SanDisk Extreme Pro de 128 Go à -55 % est parfaite dans les deux cas.

En bref

Débit élevé, jusqu’à 160 Mo/s

Certifié A2, débit minimum de 10 Mo/s

Les classes UHS 3 et V30 pour enregistrer en 4K

Au lieu de 38,99 euros, la microSD SanDisk Extreme d’une capacité de 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 17,48 euros sur Amazon. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Pour en savoir plus 👇

Les microSD de la gamme SanDisk Extreme proposent toutes une vitesse de transfert élevée allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Le modèle avec 128 Go de stockage ne déroge évidemment pas à la règle.

On retrouve tout d’abord la certification A2 pour garantir des débits minimums, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, pour permettre aux applications et jeux de conserver de bonnes performances à l’exécution. Ce sont des débits bien supérieurs aux microSD certifiées A1 de la gamme Ultra de la même marque, par exemple.

Avec la classe V30 / UHS 3, il est également possible de filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La microSD SanDisk Extreme est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Pour finir, notez enfin que cette microSD est très résistante, que ce soit face à l’immersion dans l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie à vie par le constructeur.

Pour aller plus loin

