L’énorme disque dur externe WD My Book Duo 28 To est à -24 % sur Amazon

Vous recherchez une importante solution de stockage pour archiver l'ensemble de vos données ? Le disque dur externe My Book Duo de Western Digital est actuellement en promotion sur Amazon, avec la version 28 To qui s'affiche à 569 euros au lieu de 745.

Western Digital propose de nombreux outils de stockage, en allant jusqu’à deux baies sur certains de ses produits pour embarquer une énorme capacité. C’est que la marque propose avec son My Book Duo. La version 28 To de ce disque dur externe, qui convient avant tout à un usage professionnel, est en promotion et perd presque un quart de son prix.

En bref

Une capacité de stockage colossale

Le design élégant, pour un disque dur

La connectique en USB 3.0

Western Digital porte une attention toute particulière au design de son disque dur externe My Book. En effet, on retrouve deux parties distinctes, d’un côté une surface lisse et brillante et de l’autre une couche mate en relief. Cela fait de lui, un objet élégant et moderne qui ne fera pas tâche sur votre bureau. Il est cependant assez imposant avec des dimensions de 16 x 10 x 18 cm pour un poids de 2,46 kilos.

Avec ce My Book Duo, Western Digital offre une solution pour sauvegarder de nombreux fichiers volumineux comme une sauvegarde complète d’ordinateur, une vidéothèque, des projets professionnels afin de libérer de l’espace sur tous vos ordinateurs. Avec 28 To de capacité, ce My Book Duo propose deux modes de configuration, à savoir Raid 0 pour disposer des 28 To, ou Raid 1, qui double la sauvegarde sur les deux disques. Cela permet de ne pas perdre l’intégralité des données et d’être à l’abri en cas de panne d’un des deux. Vous pouvez également les dissocier pour en faire chacun un disque dur à part entière.

On a aussi une polyvalence sur la connectique. Le disque possède deux ports USB-A 3.0 pour pouvoir être branché à un ordinateur et servir de station d’accueil pour des accessoires. Enfin, un port USB-C 3.1 offre la possibilité d’une vitesse de transfert encore plus élevée pouvant atteindre 360 Mo/s. Disque dur à grande capacité oblige, il a besoin d’être branché à une source d’alimentation pour fonctionner.

Grâce à l’outil WD Security et au chiffrement AES 256 bits, vous pourrez sécuriser l’accès au disque dur et configurer un mot de passe pour accéder aux données.

