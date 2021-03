Économisez 100 € sur cet écran gaming Acer Nitro 27″, 144 Hz et 1 ms

Pour bénéficier d'une expérience de jeu confortable, mieux vaut miser sur un écran réactif et doté d'une grande diagonale. En cela, l'écran gaming Acer Nitro, XV272UPbmiiprzx de son petit nom, sera idéal avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, son faible taux de réponse et son format 27 pouces. Bonne nouvelle : son prix baisse et passe de 399 euros à 299 euros sur Darty et Amazon.

Pour rendre ses sessions de jeux plus agréables, et donc d’autant plus efficaces, mieux vaut miser sur un moniteur de qualité. Pour cela, quelques caractéristiques sont indispensables : un taux de rafraîchissement élevé, un faible taux de réponse, une résistance aux déchirures d’écran ou encore une grande diagonale. Et cela tombe bien, puisque l’écran Acer Nitro XV272UPbmiiprzx les cumule toutes ! Encore mieux, il est actuellement en promotion et voit son prix chuter de 100 euros.

L’écran Acer Nitro en bref

Un écran WQHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un taux de réponse de 1 ms

Et compatible AMD FreeSync

Habituellement affiché à 399 euros, l’écran Acer Nitro XV272UPbmiiprzx est aujourd’hui proposé à 299 euros sur Darty et Amazon.

Pour en savoir plus sur l’écran Acer Nitro 👇

Ce qu’on apprécie tout d’abord sur cet écran Acer Nitro, c’est son design très épuré qui laisse toute la place à l’image, notamment grâce à ses fines bordures. Son pied, tout aussi sobre, paraît bien stable et n’encombrera pas votre setup gaming. Sachez aussi que vous pourrez moduler l’inclinaison du moniteur pour le rendre encore plus ergonomique.

Sa dalle propose par ailleurs une définition WQHD de 2 560 x 1 440 pixels, ce qui vous fera profiter d’une très bonne qualité d’affichage et d’une belle netteté d’image durant vos sessions. La fluidité et la réactivité seront aussi de la partie grâce au taux de rafraîchissement de 144 Hz et au faible temps de réponse de 1 ms, ce qui devrait vous éviter tout ralentissement. Pour couronner le tout, on aura également droit à la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync qui éliminera tout phénomène de décalages et déchirures d’écran, ou tearing.

Autrement, la marque a pensé aux petits désagréments qui pouvaient survenir en cas de parties prolongées : la fatigue oculaire, due par exemple à l’éblouissement. Pour la contrer, l’écran embarque les technologies BlueLightShield (contre la lumière bleue) et Flickerless (contre le scintillement).

En ce qui concerne la connectique, l’écran Acer Nitro intègre 2 ports HDMI 2.0 et 1 DisplayPort pour pouvoir brancher plusieurs autres appareils afin de compléter votre installation. Deux haut-parleurs de 2 W et une sortie casque sont aussi disponibles.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le marché pour les comparer avec cet écran Acer Nitro, vous pouvez dès à présent consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.