Cet écran gaming Dell 4K de 32″ (144 Hz, HDMI 2.1) est à son plus bas prix sur Amazon

Grand √©cran de 32 pouces rafra√ģchi √† 144 Hz, ports HDMI 2.1… L’√©cran PC Dell G3223Q est r√©solument taill√© pour le jeu. Les gamers devraient encore plus l’appr√©cier en le voyant en forte promotion sur Amazon.

Les gamers les plus exigeants savent qu’ils peuvent trouver leur bonheur en mati√®re d’√©quipements chez Dell. La marque dispose par exemple d’un catalogue tr√®s fourni d’√©crans PC bien r√©actifs et donc taill√©s pour le jeu. C’est notamment le cas du mod√®le Dell G3223Q qui, avec sa grande dalle de bonne facture et son taux de rafra√ģchissement √©lev√©, devrait convenir √† plus d’un joueur. Il est m√™me encore plus int√©ressant en ce moment gr√Ęce √† son prix, qui n’a jamais √©t√© aussi bas sur Amazon.

Les points forts du Dell G3223Q

Une dalle 4K de 32 pouces

Un taux de rafra√ģchissement de 144 Hz + un taux de r√©ponse de 1 ms

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps

Au lieu d’un prix aux alentours des 700 euros, le Dell G3223Q est aujourd’hui disponible en promotion √† 569 euros sur Amazon, soit son prix le plus bas sur le site.

Une qualit√© d’image de folie √† chaque session

L’√©cran Dell G3223Q adopte tout d’abord un design assez sobre, mais la marque n’a pas oubli√© d’ajouter √ß√† et l√† quelques touches tr√®s ¬ę¬†gaming¬†¬Ľ avec par exemple ce r√©tro√©clairage monochrome dans le dos du moniteur, coupl√© √† une ventilation bien visible qui ajoute un peu de cachet √† l’ensemble. L’√©cran est par ailleurs soutenu par un pied assez large, aux angles marqu√©s, qui offre une belle stabilit√© √† l’ensemble. Notez aussi que ce socle est r√©glable en hauteur et inclinable ; une conception ergonomique qui permet √† chaque joueur de jouer le plus confortablement possible.

Passons √† la pi√®ce ma√ģtresse de ce moniteur : son √©cran, √©videmment. Ici, c’est une dalle Fast IPS de 32 pouces qui est embarqu√©e et qui nous fait profiter d’une large surface de jeu, ainsi que d’angles de vision bien ouverts. Ajoutons √† cela la pr√©sence de la technologie DisplayHDR600 et d’une couverture de 95 % de l’espace DCI-P3, ce qui veut dire que la palette colorim√©trique offerte par l’√©cran est particuli√®rement √©tendue, ce qui est un gage de r√©alisme. N’oublions pas la d√©finition 4K (3 840 x 2 160 pixels) de cette dalle, synonyme d’images bien d√©taill√©es et nettes.

Une grande réactivité dans les combos

Le Dell G3223Q marque aussi des points avec son taux de rafra√ģchissement de 144 Hz, qui garantit un affichage tr√®s fluide lors de chaque combo et une absence de flous de mouvement et de ralentissement en pleine partie. Ajoutons √† cela un taux de r√©ponse de 1 ms, gr√Ęce auquel les images floues et les retards sont grandement minimis√©s, ce qui est bien plus utile lors de parties o√Ļ la r√©activit√© est primordiale. L’√©cran est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de limiter les d√©chirures d‚Äô√©cran et les saccades en synchronisant le taux de rafra√ģchissement de l‚Äô√©cran avec le nombre d‚Äôimages d√©livr√©es par la carte graphique.

Enfin, ce moniteur embarque deux ports HDMI 2.1 qui permettent de connecter une console next-gen et de jouer dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec l’affichage en 4K@120fps. Outre ces ports, on trouve aussi un DisplayPort, un port USB 3.2 Gen 1 Type-B, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et une prise jack 3,5 mm. Il y a donc largement de quoi faire pour étendre son setup.

Si vous souhaitez d√©couvrir d’autres r√©f√©rences id√©ales pour jouer, nous vous invitons d√®s maintenant √† consulter notre guide des meilleurs √©crans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.