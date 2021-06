Le meilleur clavier bureautique de Logitech est en promotion sur Amazon

Un bon clavier, c'est essentiel, surtout quand on passe sa journée avec. Pour le meilleur confort de frappe possible, on vous recommande chaudement le Logitech MX Keys Plus. Ça tombe bien, puisqu'il est actuellement moins cher sur le site d'Amazon et passe de 119 à seulement 89 euros.

Si vous cherchez un clavier sans fil de qualité pour votre bureau ou pour effectuer votre télétravail dans les meilleures conditions, c’est souvent vers Logitech qu’il faut se tourner. Le meilleur clavier dédié à la bureautique du constructeur suisse, aka le MX Keys Plus, est justement en promotion avec une réduction de 30 euros sur son prix d’origine.

Le clavier Logitech MX Keys Plus en bref

Confortable et stable

rechargeable via USB-C

Livré avec un repose poignée

Compatible Logitech Flow

Fonctionne sur Windows, Mac, Linux et Android

Au lieu de 119,99 euros habituellement, le clavier bureautique premium de Logitech est aujourd’hui disponible en promotion à 89,99 euros sur Amazon, soit presque 25 % de remise immédiate.

Pour en savoir plus sur le clavier Logitech MX Keys Plus 👇

Le Logitech MX Keys plus est une légère évolution de son prédécesseur, puisqu’il en reprend quasi (à quelques millimètres prêts) la forme, les dimensions et la disposition des touches, à savoir 131,63 mm de hauteur, 430,2 mm de largeur et 20,5 mm d’épaisseur pour un poids de 810 grammes. Cela donne une sensation de robustesse et de stabilité tout en s’acclimatent à tout type de bureaux.

Son repose-poignet épouse parfaitement la forme du clavier et est très agréable à utiliser une fois ce dernier en main. De plus, l’inclinaison du clavier est très légère, ce qui rend la frappe d’autant plus agréable, même si l’on aurait aimé pouvoir la régler un minimum selon les envies. Enfin, le MX Keys Plus est entièrement rétroéclairé, très pratique pour les sessions de travail nocturne.

En utilisation quotidienne, c’est un bonheur. Les touches légèrement concaves apportent un confort surprenant au touché et le mécanisme de type chiclet hérité des meilleurs ordinateurs portables apporte une aisance dans la frappe que nombre de claviers bureautiques n’ont pas. Notez d’ailleurs que le bruit dégagé lors de l’utilisation est assez minime, ce qui a son avantage en open space, croyez-nous !

L’autre gros avantage du Mx Keys Plus est sa compatibilité avec Logitech Flow, un logiciel permettant d’utiliser les périphériques de la marque sur plusieurs appareils différents en même temps et même d’effectuer des transferts de fichier via copié-collé. Une innovation très prisée par les personnes travaillant avec plusieurs appareils surtout lorsque ces derniers ne fonctionnent pas sous le même système d’exploitation, mais ici pas de problème avec la compatibilité Windows, macOS, Linux et Android du clavier de Logitech.

Quelles sont les alternatives au Logitech MX Keys Plus ?

Afin de découvrir la concurrence du Logitech MX Keys Plus et le comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs claviers pour la bureautique en 2021.