Une vente flash permet de profiter d’un abonnement Fibre pour 10 €/mois

Cela faisait longtemps que SFR n'avait pas proposé une offre aussi alléchante pour son abonnement Internet : la Fibre, ou l'ADSL, est actuellement disponible à seulement 10 euros par mois pendant un an via une nouvelle série limitée de l'opérateur rouge. Découvrez comment en profiter ci-dessous.

Si vous êtes éligibles à la Fibre et que vous voulez profiter du très haut débit sans payer votre abonnement trop cher dans un premier temps, l’offre SFR est celle qu’il vous faut. Vous aurez alors accès à une ligne fixe, un décodeur TV 4K et un débit Internet jusqu’à 500 Mb/s en échange d’un seul billet rouge par mois.

L’offre SFR Fibre en bref

L’accès à la Fibre optique jusqu’à 500 Mb/s

Un catalogue de plus de 160 chaînes de télévision

Les appels illimités vers la France, DOM et plus de 100 pays

Jusqu’au 7 juin prochain, la Fibre SFR est disponible en série limitée à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix la première année, puis 33 euros.

L’offre vient avec un engagement d’un an, qui correspond donc à la période de l’avantage promotionnel. Vous pourrez alors résilier avant l’augmentation tarifaire si cela ne vous convient pas. Notez également que les frais de mise en service s’élèvent à 49 euros et que le fournisseur vous rembourse jusqu’à 100 euros pour les frais de résiliation liés à votre ancien opérateur.

En savoir plus sur l’offre SFR Fibre

L’offre SFR Fibre classique propose un accès en illimité à Internet, avec un débit pouvant atteindre jusqu’à 500 Mb/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi. C’est très rapide, surtout si vous avez une connexion ADSL à l’heure actuelle.

On retrouve également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 100 pays à l’étranger. Hors numéros spéciaux, la limite se fixe à 250 correspondants différents par mois avec une durée maximum de 3 heures consécutives par appel.

On retrouve également un accès à plus de 160 chaînes de télévision grâce au décodeur TV 4K. Parmi cette liste, on trouve logiquement les chaînes généralistes (TF1, France 2, W9, BFM TV, etc.), mais aussi des chaînes diversifiées comme Disney Channel HD, NRJ Hits, GONG et bien d’autres – sans oublier les chaînes locales.

Si vous voulez bénéficier de la SFR Box 8 compatible Wi-Fi 6, proposant des technologies comme le HDR, Dolby Vison, et Dolby Atmos, ainsi qu’un assistant virtuel répondant à la commande vocale « Ok, SFR… », il faut compter 10 euros de plus par mois.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles, nous vous invitons enfin à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.