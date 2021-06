Le Tile Mate coûte désormais deux fois moins cher qu’un AirTag ou un SmartTag

Tile est actuellement le leader des localisateurs d'objets, mais la venue de nouveaux entrants sur le marché le force à réduire ses prix. Le modèle Mate — le plus répandu de tous — passe alors de 24,99 euros à seulement 17,99 euros sur Amazon et Boulanger.

Depuis que Samsung a lancé son SmartTag et Apple son AirTag, il y a un fort regain d’intérêt pour cette technologie qui permet de retrouver ses objets perdus. Pourtant, Tile propose une solution quasi identique depuis 2015 avec son Mate, un petit traqueur Bluetooth à accrocher à vos clés ou votre sac à main, par exemple. Face à la concurrence, l’entreprise californienne décide de baisser les prix pour que son produit phare devienne deux fois moins cher que les autres.

Qu’est-ce que le Tile Mate ?

Un petit objet à accrocher à son sac ou ses clés

Il est doté d’une portée de 60 mètres en Bluetooth

Le pile peut durer plus d’un an et elle est remplaçable

Au lieu de 24,99 euros, la version 2020 du Tile Mate est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 17,99 euros sur Amazon. Notez que le lot de 4 revient à 67,29 euros — soit le prix de deux Apple AirTag. On le trouve au même prix chez Boulanger.

Un design discret pour se faufiler partout

Avec de petites dimensions (35 x 35 x 6,2 mm), un poids léger (7 grammes) et une encoche, le Tile Mate est un produit pratique à transporter qui s’accroche facilement à tous types d’objets : clés, peluche, sac à main, sac à dos, etc. Il est même résistant à l’eau et la poussière grâce à sa certification IP57.

Comment ça marche ?

Une fois connecté et relié à votre smartphone Android ou Apple, vous pourrez utiliser l’application dédiée pour faire sonner le traqueur jusqu’à une portée de 60 mètres en Bluetooth, ce qui rend plus aisée la recherche de l’objet égaré grâce à un son puissant. Et ça marche aussi dans le sens inverse ! Vous pourrez alors utiliser votre Tile Mate pour faire sonner votre téléphone, même quand celui-ci est en mode silencieux.

Si votre objet perdu a dépassé le périmètre des 60 mètres autorisés en Bluetooth, l’application prend alors le relai et permet d’afficher la dernière position connue de votre Tile Mate grâce à un réseau anonyme et sécurisé. En gros, toutes les personnes ayant un smartphone — avec l’application Tile installée et le Bluetooth activé — qui passeront à côté de votre traqueur enverront des informations sur sa position. Apple et Samsung fonctionnent d’une manière différente et jugée plus efficace, puisque leurs smartphones (avec le Bluetooth activé) peuvent directement détecter les traqueurs de la même marque sans passer par l’installation d’une application.

Un an d’autonomie avec une seule pile

En ce qui concerne l’autonomie, le Tile Mate peut fonctionner pendant plus d’un an avec une pile. Cette dernière peut se remplacer facilement. La marque californienne propose d’ailleurs un abonnement premium pour prendre en charge le renouvellement de la pile chaque année, avec également d’autres fonctionnalités supplémentaires pour compléter le tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Tile Mate.

Les alternatives disponibles sur le marché

Afin de découvrir les autres modèles du marché qui servent également à localiser facilement vos objets perdus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.