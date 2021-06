Asus Zenbook OLED : déjà 150 € en moins pour ce PC portable ultra léger et puissant

Équipé d'un processeur Intel de 11e génération, mais surtout d'un écran OLED, ce Laptop ASUS Zenbook a clairement de quoi séduire. C'est d'autant plus le cas lorsque l'on sait que son prix initial ne dépasse pas les 1 000 euros et qu'il est aujourd'hui possible de l'obtenir pour 150 euros de moins chez Darty.

2021 sera-t-il enfin l’année de l’OLED pour les PC portables ? En tout cas c’est surtout Asus qui ne se prive pas d’emboîter le pas avec plusieurs modèles de sa série Zenbook équipés du fameux écran aux contrastes infinis. Nous avions testé la version AMD dans nos colonnes il y a maintenant un mois, voilà que débarque la version Intel baptisée UX325EA-1 et qui se retrouve déjà avec une promo de -15 %.

Le Asus Zenbook 13 OLED (Intel) en bref

Seulement 1,11 kg

Un superbe écran OLED Full HD

La puissance du combo i5-1135G7 + 16 Go de RAM

Lancé au prix de 999 euros, le laptop Asus Zenbook OLED UX325EA-1 est aujourd’hui disponible pour 849 euros. C’est une exclusivité Darty.

Pour en savoir sur le Asus Zenbook 13 OLED version Intel 👇

La gamme Zenbook d’Asus profite d’une certaine expérience dans le domaine des PC portables et surtout des ultrabooks. La marque taiwanaise a su faire évoluer sa philosophie au point d’en devenir incontournable tant la qualité est au rendez-vous. On atteint aujourd’hui une étape avec l’introduction de l’OLED, tant demandé sur ce type de produit. L’ASUS Zenbook UX325EA-1 en est aujourd’hui l’un de ses fiers représentants. Cet ultrabook léger de 13 pouces se caractérise donc par l’introduction d’une dalle OLED (1920 x 1080 pixels) avec un taux de contraste saisissant et un retour lumineux parfait. De plus, outre sa finesse, l’appareil comporte également un numpad à l’intérieur du pavé tactile à activer si besoin.

Avec seulement 1,39 cm de large en comptant l’écran, on aurait pu penser que la fiche technique allait en pâtir, mais il n’en est rien. Le Zenbook UX325EA-1 embarque un processeur Intel Core i5-1135G7 pouvant monter jusqu’à 4.2 GHz, 16 Go de Ram au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD via un module NVMe. Autant dire que le tout s’avère extrêmement réactif et performant que ce soit pour de la bureautique ou de l’applicatif poussé, même s’il ne faut pas compter sur lui pour jouer à des jeux gourmands en ressources, la puce graphique Intel Iris X étant assez limitée dans ce cas-ci. Les connexions sans fils sont quant à elles assurées par la présence du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Outre les performances, la connectique est aussi au rendez-vous avec la présence d’un port USB 3.2 Gen1 et de deux ports Thunderbolt™ 4. On peut également y brancher un moniteur ou une TV grâce au port HDMI 2.0 et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD vient compléter le tout. Enfin la batterie de 67 Whr est capable de faire tenir l’appareil sur environs 13 heures en utilisation classique, l’OLED étant une technologie beaucoup moins consommatrice d’énergie que le LCD classique.

