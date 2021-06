Microsoft Surface Pro et Book : Amazon propose jusqu’à -25 % sur plusieurs modèles

À la recherche d'un ultrabook hybride de qualité pour moins cher ? Vous êtes bien exigeant. Cependant, il est toujours possible de faire de bonnes affaires, surtout en ce moment grâce à Amazon qui réalise de belles promos sur la gamme Surface de Microsoft. Voici une sélection des 3 modèles qui nous ont tapé dans l'œil.

Si vous lorgnez depuis un moment sur la proposition hybride de chez Microsoft, alias Surface, mais que vous n’aviez pas le budget pour, sachez que vous avez une chance de vous y mettre . En effet, Amazon qui propose en ce moment des réductions pouvant aller jusqu’à 450 euros sur une sélection de modèles allant du Surface Pro 7 au Surface au Surface Book 3 en passant par le Surface Pro X. Nous avons sélectionné pour vous 3 modèles qui nous semblent les plus pertinents parmi les nombreuses références.

Microsoft Surface Pro 7 (I5+ 128Go)

Le Surface Pro 7 est un PC portable de type hybride. Cela s’signifie que l’on peut l’assimiler à une tablette, le matériel étant logé directement dans le châssis de l’écran et ne pèse que 775 grammes. Ce dernier est de type LCD tactile, baptisé PixelSense, est d’une taille de 12,3 pouces et est doté d’une résolution de 2736 x 1824 pixels. Sous le capot on retrouve un processeur Intel Core i5-1035G4 et 8 Go de RAM. Cette configuration le rend assez puissant pour offrir une grande réactivité, pour utiliser des logiciels de création ou simplement surfer sur internet sans ramer. En revanche, il ne pourra pas offrir une grande efficacité dans les jeux, le chipset Intel Iris Plus étant assez limité. Ce modèle embarque un SSD de 128Go, mais il est possible de l’étendre grâce au port Micro SD. Côté batterie il faut compter sur une autonomie d’environs 6 à 7h en utilisation classique et le tout se recharge via le chargeur dédié.

Ce modèle est listé habituellement aux alentours de 1328 euros en pack avec un clavier noir et un stylet Surface Platine, il est aujourd’hui disponible sur Amazon pour 999 euros.

Microsoft Surface Pro X (SQ2 + 256 Go)

Le Surface Pro X représente une petite révolution pour Microsoft qui a profité de la refonte de son hybride phare pour y inclure son hardware développé en interne, ici avec le processeur SQ2 d’architecture ARM. La refonte est pourtant quasi invisible du côté du design par rapport au modèle SQ1, l’appareil reprenant quasiment les mêmes lignes. On retrouve donc le même écran aux bords fins avec une dalle LCD -toujours PixelSense- de 13 pouces doté d’une résolution de 2880 par 1920 pixels. Côté performances, C’est une hausse par rapport au SQ1 avec un poil de réactivité et d’efficacité énergétique en plus même s’il dispose toujours de 16 Go de RAM et de 256 Go de SSD. En effet, le gros avantage de cette plateforme est de proposer une autonomie bien plus intéressante en augmentant significativement la durée de vie de la batterie. Ici, il faut compter environ 15h selon Microsoft.

Habituellement proposé à 1699,99 euros, le Surface Pro X équipé du processeur SQ2, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD est aujourd’hui listé à 1329 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Book 3 (i7 + GTX 1650 + 256 Go)

Si on ne sait pas que l’écran est amovible, il est très difficile de faire la différence entre le Surface Book 3 et un laptop classique. En effet, l’appareil a été pensé comme un véritable PC portable, mais dont le Hardware est une nouvelle lié avec le châssis de l’écran. Pour ce modèle la miniaturisation est plus impressionnante, car la fiche technique est bien plus conséquente. Le surface Book 3 embarque un processeur Intel i7-1065G7, 16 Go de Ram, 256 Go de stockage SSD, mais surtout, il dispose d’une partie graphique dédiée. En effet, une carte graphique GTX 1650 au format Max-Q vient apporter un sursaut de puissance au tout pour rendre l’appareil bien plus polyvalent. Avec cette puissance il est possible de créer, naviguer, travailler et même jouer dans de bonnes conditions. Pensez tout de même à baisser la résolution de vos jeux pour que ce soit faisable, la dalle tactile de 13,5 pouces au format 3:2 est de 3000 par 2000 pixels. Côté batterie il faut compter sur une autonomie d’environ 7h en utilisation classique.

Si ce modèle de Surface Book 3 est habituellement disponible sur Amazon à 2249 euros, cette promotion lui permet de perdre 450 euros et de se retrouver sur le site marchand à 1799 euros.

Les alternatives

Si vous êtes intéressé par l’achat d’un PC portable, qu’il soit hybride ou non, mais que vous hésitez encore avec les références présentes dans cet article, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs PC portables du moment.