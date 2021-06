Huawei AX3 : l’un des routeurs WiFi 6 les moins chers du marché est en promotion

Il n'est pas mince affaire que de tomber sur un routeur compatible WiFi 6 et à prix raisonnable. C'est pourtant le cas du Huawei AX3 qui tombe à seulement 39,99 euros sur la boutique officielle de Huawei, contre 69,99 euros habituellement.

Vous cherchez à obtenir un routeur WiFi 6 depuis longtemps, mais les prix sont encore trop élevés pour vous ? Pourtant, cette nouvelle norme de réseau sans fil est actuellement disponible pour moins de 40 euros avec le routeur Huawei WiFi AX3 grâce à une réduction de 30 euros sur le site officiel.

Les caractéristiques du Huawei WiFi AX3

Design ultraplat

Compatible avec les box internet

Wi-Fi 6+ bibande à 3 000 Mb/s

Au lieu des 69,99 euros habituellement demandés, le routeur Huawei WiFi AX3 est actuellement disponible en promotion à seulement 39,99 euros sur la boutique officielle du constructeur.

Un routeur efficace au design immaculé

Contrairement aux routeurs WiFi à l’esthétique souvent impersonnelle, Huawei a joué la carte du design pour son routeur . Entièrement peint en blanc et doté d’antennes plates, l’appareil et à la fois discret tout en sachant se faire remarquer.

N’oublions pas non plus ses performances. Le Huawei AX3 embarque un processeur quad core permettant de délivrer toute la bande passante bibande théorique du WiFi 6 Plus, à savoir jusqu’à 574 Mb/s en fréquence 2,4 GHz et jusqu’à 2 402 Mb/s avec 5 GHz. Autant dire qu’avec un appareil compatible WiFi 6 en réception, la connexion n’en sera que meilleure et l’architecture de cette nouvelle norme permet d’éviter au maximum les décrochages de réseau. De plus, la prise en charge d’une bande passante de 160 MHz permet au routeur de connecter des appareils compatibles, pour des vitesses réseau augmentées de 60 %.

Des performances au service de la connectivité

Le Huawei AX3 permet de connecter jusqu’à 128 appareils dans un réseau maillé. La technologie Huawei Share offre aussi la possibilité de connecter facilement son smartphone d’une simple touche sans passer par la saisie du mot de passe. Le routeur est d’ailleurs certifié avec le protocole CC EAL5, il est donc tout à fait utilisable dans un environnement commercial tout en offrant une grande assurance de sécurité aux appareils connectés.

Quels appareils pour profiter du WiFi 6 ?

Si vous souhaitez passer au WiFi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.