Amazon demande seulement 65 euros pour l’excellent SSD Samsung T7 de 500 Go

Si vous êtes à la recherche d’un SSD externe au format compact offrant des performances de haute volée à prix réduit, Amazon propose aujourd’hui l'excellent Samsung T7 500 Go à 65,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Grâce au Prime Day, de nombreux produits profitent de promotions intéressantes. Les produits Tech sont évidemment à l’honneur et c’est le cas du SSD portable Samsung T7 qui va nous intéresser, car son prix en version 500 Go perd plus de 70 euros sur son prix initial.

Le Samsung T7, c’est quoi ?

Un SSD portable compact, léger et robuste

Avec une vitesse pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s

Une grande compatibilité avec Android, Apple et Windows

Auparavant proposé à 139,99 euros, le SSD Samsung T7 500 Go est maintenant disponible en promotion à 65,99 euros pour les membres Amazon Prime.

Pour seulement 33 euros, vous pouvez également trouver la MicroSD Evo Select 256 Go de Samsung.

Un SSD compact et puissant👇

Il existe aujourd’hui des dizaines de modèles de SSD portable, plus ou moins compacts, rapides et performants. Les SSD sont une solution à privilégier assurant un bon stockage externe et une fluidité à toute épreuve.

Transporter son SSD partout avec soi est un critère important pour certaines personnes. Le SSD Samsung T7 est donc un choix idéal pour elles, puisque ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids plume de 58 grammes faciliteront grandement son transport. Côté design, il conserve le même que son prédécesseur, avec un design discret et résistant à toute épreuve.

Plus rapide que l’ancien, évidemment

Grâce à l’association de la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2, le T7 est capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Vous pouvez ainsi stocker votre contenu et vos créations sur un disque ultra rapide qui s’adapte parfaitement à vos besoins. Afin de profiter au maximum des capacités de ce disque dur, il est préférable de disposer de la même interface sur votre PC/Mac.

Une bonne polyvalence

Enfin, sachez que le T7 de Samsung se connectera aisément à de nombreux appareils, puisqu’il est compatible avec Android, macOS/iPadOS, Windows, mais aussi Linux. Pour la connectique, Samsung vous facilite la vie, en l’équipant d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

