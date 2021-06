Amazon propose la Huawei Watch GT 2 Pro avec une balance connectée pour 199 €

Si vous avez envie de sauter le pas pour l'achat d'une montre connectée et vous laisser tenter par cette Huawei Watch GT 2 Pro, c’est le bon moment ! Elle est actuellement proposée avec une balance connectée offerte pour seulement 199 euros au lieu de 339,98 euros le tout.

Design et pratique à utiliser au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée qui a été dévoilée en septembre 2020. Elle succède à la GT 2 et propose une évolution plus premium accompagnée d’une très bonne autonomie, un look qui conviendra à toutes et tous et des performances au rendez-vous. Elle devient beaucoup plus abordable grâce à un pack regroupant la montre et une balance connectée à prix fort.

Les points forts de la GT 2 Pro

Le boîtier en titane

L’autonomie d’une semaine

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 339,98 euros, la montre connectée GT 2 Pro de Huawei est proposée avec une balance connectée pour seulement 199 euros, sur Amazon.

Une montre connectée premium

Comparée au modèle classique, la Huawei Watch GT 2 Pro aborde un aspect plus premium. On retrouve un boîtier avec des matériaux de luxe, à savoir un boîtier en titane et un verre en saphir synthétique. De quoi offrir des finitions très agréables à l’œil. La montre intègre un écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels. Quant au boîtier, il est proposé dans une seule taille, à savoir 46 mm de diamètre. On regrettera donc la version 42 mm pour les petits poignets. Vous aurez la possibilité de définir un fond d’écran à votre image, parmi 200 fonds d’écran disponibles à télécharger gratuitement via l’application.

Avec suivi sportif plus que complet

La montre dispose de plusieurs capteurs, tels que le cardiofréquencemètre, l’accéléromètre, le gyroscope, le baromètre, l’altimètre et bien sûr le GPS. On retrouve également un capteur optique de rythme cardiaque utilisé pour la mesure du taux d’oxygène du sang (SpO2). Sans surprise, cette montre connectée est adaptée pour suivre l’activité de votre sommeil, le nombre de pas ou le rythme cardiaque. Plus d’une centaine d’entrainements différents sont compatibles, dont 17 modes d’entrainement professionnels, allant de la marche en extérieur aux sports de glisse, en passant par la course trial, le golf ou la nage en intérieur. Retrouvez également des exercices de respiration, pour une libération de la pression et une réduction du stress.

L’OS maison de Huawei

Huawei propose son système maison Lite OS sur sa montre connectée. La GT 2 Pro s’appuie sur une puce Kirin A1 pour des performances de qualité et une réactivité dans la navigation. Privée des services Google, la Watch GT 2 Pro demande impérativement d’installer les Huawei Mobile Services, et donc App Gallery, si votre smartphone n’est ni de marque Huawei ou Honor, pour installer des applications. Passer cette étape, vous pourrez accéder à Huawei Santé pour suivre les nombreuses données récoltées par la montre.

Une autonomie performante

Pour finir, au niveau de l’autonomie, la GT 2 Pro est très endurante. Vous pouvez facilement la garder plus d’une semaine au poignet sans la recharger. C’est un excellent score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée. Vous pourrez bénéficier de la charge sans fil ainsi que de la charge inversée. Il faut compter au moins deux bonnes heures pour la recharger complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2 Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT 2 Pro.

