Le prix de la Huawei Watch GT 2 Pro dégringole grâce à plus de 55 % de réduction

Version plus premium du modèle GT 2, la Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée particulièrement adaptée pour le suivi sportif. Elle est en ce moment disponible à un prix très intéressant, puisque grâce à une promo et une ODR, son prix passe de 299,99 euros à 131 euros sur Amazon.

Dévoilée en septembre 2020, la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro reprend quelques caractéristiques de la version classique précédente, la GT 2, et y apporte quelques nouveautés bienvenues, comme la charge sans fil. Autrement, ce modèle est parfaitement adapté au suivi de la santé et des activités sportives. Pour en profiter, le moment est tout choisi puisque grâce à une réduction et à une ODR, son prix bénéficie d’une promotion de 169 euros.

Les points forts de la Huawei Watch GT 2 Pro

Un boîtier plus premium que la GT 2

Un suivi sportif complet

Une excellente autonomie + charge sans fil

Initialement affichée à 299,99 euros, puis réduite à 161 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro revient à 131 euros sur Amazon grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 18 novembre prochain.

Une version premium au design luxueux

Son nom le laisse déjà penser : la Huawei Watch GT 2 dans sa version Pro adopte un design plus premium que la version GT 2 classique. On aura d’abord droit à un boîtier en titane solide et un cadran en saphir. Cette conception, plus sobre que le modèle précédent, rend la montre élégante à porter au poignet. Autrement, la montre embarque un écran AMOLED de 1,39 pouce, compatible Always-On Display, ce qui permet à l’appareil de continuer à afficher l’heure constamment.

Une montre connectée tournée vers le sport…

Comme toute montre connectée qui se respecte, la Huawei Watch GT 2 Pro propose un suivi sportif. Et ce dernier est bien complet, puisque le modèle embarque une batterie de capteurs, comme un baromètre, un altimètre, un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre ou encore un GPS, lequel pêchera toutefois un peu côté précision de la géolocalisation. La montre reconnaît plus d’une centaine d’entraînements différents, dont 17 modes d’entraînement professionnels, comme la marche en extérieur, le golf ou encore la natation. L’accent sera également mis sur la santé avec, par exemple, un capteur optique de rythme cardiaque permettant de mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2) et des exercices de respiration. Le suivi du sommeil sera également disponible. Pour avoir accès à tous vos résultats, direction l’application Huawei Santé. En revanche, si vous ne possédez pas de smartphone Huawei ou Honor, vous devrez impérativement installer les Huawei Mobile Services.

Tout ce beau monde tournera sous le système d’exploitation Lite OS, qui propose une expérience utilisateur vraiment fluide. Sa puissante puce Kirin A1 n’y est pas pour rien.

… et endurante

La Huawei Watch GT 2 Pro se démarque par une belle autonomie, puisqu’elle pourra tenir plus d’une semaine au poignet sans avoir besoin de la recharger. Naturellement, cette autonomie sera moindre si vous activez l’Always-On Display, plus gourmand en énergie. Dans tous les cas, cette durée d’utilisation sur une seule charge est nettement supérieure à d’autres références sur le marché. Huawei a par ailleurs misé sur un mode de recharge à induction. Vous pourrez donc placer votre montre sur une base de charge compatible avec le protocole Qi. Pour une recharge complète, il faudra compter deux heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2 Pro.

