Huawei Watch GT 2 Pro : cette montre connectée premium est à moitié prix

Huawei vient de lancer sa nouvelle montre connectée ultra haut de gamme, mais elle est encore très onéreuse pour le moment. Si vous voulez faire des économies, la Watch GT 2 Pro reste un excellent produit, surtout quand le prix passe de 299 euros à seulement 149 euros sur le site officiel de la marque.

La Huawei Watch GT 3 Pro vient tout juste d’être commercialisée et certains revendeurs la proposent déjà avec une petite réduction. Cependant, cela représente tout de même un certain budget que tout le monde ne peut pas se permettre d’investir pour une montre connectée. L’ancien modèle sorti en fin d’année 2020, aka la Watch GT 2 Pro, peut alors être une bonne alternative pour celles et ceux qui veulent mettre moins de 150 euros dans un wearable qui restera longtemps accroché à leur poignet.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch GT 2 Pro

Le design premium avec un boîtier en titane

Le suivi complet pour la santé et le sport (SpO2, etc.)

L’autonomie d’une semaine (compatible charge sans fil)

Au lieu de 299 euros à son lancement, la Huawei Watch GT 2 Pro est aujourd’hui disponible à seulement 149 euros sur le site officiel de la marque. Elle est affichée en promotion à 159 euros, mais un coupon de réduction permet d’économiser 10 euros supplémentaires.

Un design premium

La Huawei Watch GT 2 Pro a marqué un grand changement avec le modèle classique de l’année 2019. Auparavant plus sportive, cette nouvelle version mise tout sur la sobriété, avec un magnifique et solide boîtier en titane. Pas d’extravagance avec des chiffres sur la lunette, seulement de simples traits toutes les cinq minutes. Les finitions sont en plus exemplaires et cela se voit notamment au niveau de l’intégration bien plus harmonieuse de l’écran dans le cadran, ainsi que dans la finesse de sa conception.

Avec 46 mm de largeur, la dalle circulaire AMOLED propose une diagonale de 1,39 pouce, et une définition de 454 x 454 pixels. Le résultat est excellent avec les contrastes infinis, mais encore davantage avec la très haute luminosité maximale. Sans oublier la fonctionnalité Always-On Display très pratique qui permet de laisser constamment l’écran allumé. Par ailleurs, la montre de Huawei propose un large choix de fonds d’écran pour le cadran avec 7 modèles installés, et encore plus à télécharger gratuitement via l’application.

Une expérience complète avec les HMS

Comme toute montre connectée qui se respecte, la Huawei Watch GT 2 Pro embarque une tripotée de capteurs, en passant par le cardiofréquencemètre, l’accéléromètre, le gyroscope, le baromètre, l’altimètre et même le GPS. On retrouve également un capteur optique de fréquence cardiaque utilisé pour la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2). Outre le suivi classique du nombre de pas ou du rythme cardiaque, la montre peut évidemment lancer de nombreux modes d’entrainement, 100 au total, dont 17 modes d’entrainements professionnels, allant de la marche en extérieur au snowboard, en passant par la course trial, le golf ou la natation.

Elle fonctionne sous Lite OS, avec une expérience utilisateur complète et fluide grâce aux bonnes performances de sa puce Kirin A1. Comme d’habitude avec les produits Huawei, il faudra toutefois télécharger l’application Huawei Santé et, si votre smartphone n’est pas de la marque, installer les Huawei Mobile Services. C’est une étape fastidieuse, mais l’app est plutôt bien pensée et permet d’accéder à de très nombreux paramètres supplémentaires, comme le suivi du sommeil et bien d’autres.

7 jours sans quitter votre poignet

Pour finir avec l’autonomie, la Huawei Watch GT 2 Pro est une bonne élève avec presque une semaine d’endurance à son compteur. Eh oui, avec elle vous n’aurez pas besoin de la recharger tous les soirs avant de vous coucher. Mais ce n’est pas encore terminé, car son mode de recharge à induction est aussi une véritable force. La montre peut donc être chargée sur n’importe quelle base de charge compatible avec le protocole Qi. Comptez enfin deux bonnes heures pour la recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Huawei Watch GT 2 Pro.

