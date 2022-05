La nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro perd déjà 50€ de son prix grâce à un code promo

La Huawei Watch GT 3 Pro est la dernière montre connectée de la marque. Elle mise sur un look plutôt luxueux avec de nombreux capteurs pour en faire le compagnon idéal. Cette nouvelle référence est déjà en promotion et passe de 369,99 euros à 319,99 euros.

Huawei a longtemps connu une période compliquée avec ses smartphones, mais la marque ne se laisse pas à abattre et propose des produits toujours honorables. La Huawei Watch GT 3 Pro est la récente montre connectée présentée par le constructeur qui figure parmi le haut du panier. La firme chinoise équipe sa montre de matériaux nobles, mais ne néglige pas la fiche technique en proposant un suivi d’activité fin sur des sports atypiques. Et cette nouvelle référence voit déjà son prix baisser grâce à un code promo.

La Huawei Watch GT 3 Pro en quelques mots

Un design haut de gamme

Un bel écran AMOLED de 1,43 pouce

Les fonctionnalités liées au sport et à la santé

Une bonne autonomie

Disponible le 1er juin 2022, la Huawei Watch GT 3 Pro (46mm) est déjà en promotion et passe de 369,99 euros à 319,99 euros en utilisant le code HUAWEI50 sur le site de la Fnac et Darty.

Une finition exemplaire avec des matériaux nobles

La gamme Pro de la Huawei Watch GT 3 se rapproche fortement des montres horlogères. L’élégance est clairement au rendez-vous, la montre a droit un boîtier en titane pour sa version en 46 mm. Elle paraîtra assez imposante, mais fera forte impression à votre poignet à la façon d’un bijou. Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), aux bordures fines pour avoir le plus d’informations possible.

Avec un suivi d’activité très poussé

Proposant un design toujours à la hauteur, Huawei met le paquet sur les fonctionnalités. La Huawei Watch GT 3 Pro intègre l’analyse ECG, la détection de la rigidité artérielle et la technologie de surveillance des données TruSeen 5.0+ pour garder un œil sur la santé de votre cœur et l’oxygène sanguin. Autrement on retrouve les capteurs tels que l’accéléromètre, capteurs gyroscopiques, boussole, capteur optique de fréquence cardiaque, baromètre, GPS, capteur de température et capteur SpO2.

La montre a également 100 modes de sport, dont certains sports atypiques. On découvre des cartes de terrains de golf et une aide pour trouver la posture qui convient ou encore de vérifier la vitesse et la direction du vent. Elle supporte la plongée en apnée jusqu’à une profondeur de 30 mètres, elle offre également un mode spécial pour cette activité. Ce mode est dédié à la sécurité, mais elle fournit également des données comme la profondeur atteinte, l’ascension, la vitesse et la durée de la plongée.

Pour finir, la version 46 mm dispose d’une meilleure autonomie que le plus petit modèle. D’après Huawei, la montre dispose d’une autonomie pouvant monter jusqu’à 14 jours. C’est un excellent score en comparaison de certains concurrents.

