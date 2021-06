La Huawei Watch GT 2 Pro est à son meilleur prix sur Amazon

La Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée aux finitions premium qui n'a pas à rougir de la concurrence. Elle est actuellement disponible sur Amazon pour 179 euros au lieu des 300 euros habituellement demandés.

Succédant à la Huawei Watch GT 2 classique, la version Pro de ce bon plan est apparue en fin d’année dernière et représente l’évolution ultime de la montre connectée de la marque Huawei. Cette dernière est d’ailleurs bien plus abordable qu’à ses débuts puisqu’il est possible de se l’offrir (ou de l’offrir) grâce à Amazon qui fait baisser son prix de 40 %.

Que retenir de la Huawei Watch GT 2 Pro ?

Le boîtier en titane et écran AMOLED

L’autonomie de plus d’une semaine

La compatibilité charge sans fil

Au lieu d’un prix barré de 299,99 euros, la Huawei Watch GT 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur Amazon.

Une montre connectée premium et sans compromis

La Huawei Watch GT 2 Pro met en avant son aspect son aspect luxueux, contrairement à son horloge classique, elle dispose d’un bracelet en similicuir du plus bel effet et d’un boîtier en titane gris mat visuellement et physiquement très robuste. Tout cet aspect est mis en avant par un écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels. le verre est d’ailleurs fait de saphir synthétique pour renforcer la résistance aux rayures et aux chocs.

Au lieu de WearOS, Huawei a intégré à sa GT 2 Pro son propre système d’exploitation, baptisé LiteOS. Ce dernier est plutôt réactif et rapide sur l’exécution des différentes applications. En effet grâce à la puce maison Kirin A1 , les performances sont au rendez-vous et les différents capteurs fonctionnent au doigt et à l’œil. En parlant de ces derniers, la montre en embarque une multitude avec des principaux comme pour la mesure le rythme cardiaque, l’altitude ou un autre certifié SpO2 pour connaître son taux d’oxygène dans le sang. Pour les sportifs, on est aussi sur un appareil très fourni puisque la montre comporte pas moins de 17 modes d’entraînement professionnels, allant de la marche en extérieur aux sports de glisse, en passant par la course, le golf ou la nage en intérieur.

Du côté des applications, la montre étant privée des services Google, il faut passer par l’application App Gallery de Huawei pour les installer. De cette manière, vous pourrez coupler votre téléphone à l’application Huawei Health pour suivre votre activité au quotidien.

Enfin, l’autre grande force de la GT 2 Pro est son autonomie de plus d’une semaine -2 semaines selon le constructeur- ce qui est déjà bien plus qu’une Apple Watch par exemple. La recharge se fait également sans fil et il ne suffit que 5 minutes pour 10h d’endurance en plus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2 Pro.

Quid des concurrents ?

Afin de découvrir la concurrence de la GT 2 Pro et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2021.