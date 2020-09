Huawei Watch GT2 Pro : la future montre tout en sobriété se dévoile avant l’heure

Huawei préparerait une nouvelle montre à écran rond, la Watch GT 2 Pro. Celle-ci se distinguerait des modèles précédents par un design particulièrement sobre, mais aussi par l'arrivée -- enfin -- de la charge par induction.

Alors que Huawei vient déjà d’annoncer sa montre connectée Watch Fit dans certains marchés, le constructeur chinois ne compterait pas arrêter pour autant le format rond classique de ses précédentes montres de la gamme Watch GT. En effet, le site WinFuture a publié plusieurs rendus marketing de ce qui semble être la prochaine montre de la marque, la Huawei Watch GT2 Pro.

Contrairement à la Huawei Watch Fit qui profite d’un écran rectangulaire et d’un design qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch, la Huawei Watch GT2 Pro semble bien davantage jouer la carte de la sobriété. On retrouverait ainsi un écran rond plus proche de celui de la Huawei Watch GT2, avec deux boutons sur le côté droit. Le boîtier serait par ailleurs lisse et en acier inoxydable, sans lunette marquant les heures, mais avec seulement quelques traits. De quoi laisser penser que la montre ne serait proposée qu’en un seul format de 46 millimètres.

Une montre enfin compatible avec la charge par induction

Du côté de l’écran, la Huawei Watch GT2 Pro profiterait d’une dalle Oled ronde de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels. Comme sur les précédents modèles, elle serait particulièrement orientée vers le suivi d’activité sportive avec une puce GPS intégrée, le suivi d’activité, de sommeil, de stress, de rythme cardiaque et d’oxygénation du sang. Néanmoins, la montre se distinguerait des modèles précédents par sa batterie de 455 mAh permettant une autonomie allant jusqu’à 14 jours. Celle-ci pourrait en effet être rechargée par induction, une première pour une montre Huawei alors que les modèles d’Apple et de Samsung le permettent depuis plusieurs générations. Notons également que, selon les informations de WinFuture, la Huawei Watch GT2 Pro serait dotée de 32 Mo de RAM, 4 Go de stockage et d’une étanchéité permettant de l’utiliser jusqu’à une profondeur de 50 mètres.

Pour l’heure, la Huawei Watch GT2 Pro n’a pas encore été annoncée. Elle devrait cependant l’être très prochainement. WinFuture annonce ainsi une sortie en Allemagne « dans les prochaines semaines » au prix de 280 euros. On peut s’attendre à une date de lancement et un prix similaire pour la France.