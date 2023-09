Huawei Watch GT 2 Pro : cette montre toujours premium est à -50 % sur Amazon

Huawei continue sur le segment des wearables, mais les derniers modèles de la marque chinoise sont encore très onéreux à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si vous voulez faire des économies, la Watch GT 2 Pro est le meilleur choix, d'autant plus que le prix passe de 299 euros à seulement 157 euros sur Amazon.

La Huawei Watch 4 Pro a été annoncée il y a quelques mois, et si elle est maintenant disponible en France, elle coûte tout de même la bagatelle de 549 euros pour le modèle le moins cher… Certes, les montres connectées du fabricant chinois sont toujours un gage de qualité, mais vous n’êtes pas obligé de dépenser autant pour en profiter. La Watch GT 2 Pro, lancé il y a deux ans, propose une expérience tout aussi premium qu’à ses débuts, mais ne coûte plus qu’environ 150 euros grâce à cette réduction de près de 50 %.

Les points forts de la Huawei Watch GT 2 Pro

Le design premium avec un boîtier en titane

Le suivi complet pour la santé et le sport (SpO2, etc.)

L’autonomie d’une semaine (compatible charge sans fil)

Au lieu de 299 euros à son lancement, la Huawei Watch GT 2 Pro est aujourd’hui disponible à seulement 157 euros sur Amazon.

Une belle montre endurante pour son poignet

La Huawei Watch GT 2 Pro respire le premium avec son magnifique et solide boîtier en titane. Pas d’extravagance avec des chiffres sur la lunette, seulement de simples traits toutes les cinq minutes. Avec 46 mm de largeur, la dalle circulaire AMOLED propose une diagonale de 1,39 pouce, et une définition de 454 x 454 pixels. Le résultat est excellent avec les contrastes infinis, mais encore davantage avec la très haute luminosité maximale. Sans oublier la fonctionnalité Always-On Display très pratique qui permet de laisser constamment l’écran allumé.

Côté endurance, cette montre connectée est une bonne élève avec presque une semaine d’endurance à son compteur. Eh oui, avec elle, vous n’aurez pas besoin de la recharger tous les soirs avant de vous coucher. Mais, ce n’est pas encore terminé, car son mode de recharge à induction est aussi une véritable force. La montre peut donc être chargée sur n’importe quelle base de charge compatible avec le protocole Qi. Comptez enfin deux bonnes heures pour la recharger entièrement.

Les Huawei Mobile Services obligatoires

Évidemment, la Watch GT 2 Pro de Huawei embarque une tripotée de capteurs, en passant par le cardiofréquencemètre, l’accéléromètre, le gyroscope, le baromètre, l’altimètre et même le GPS. On retrouve également un capteur optique de fréquence cardiaque utilisé pour la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2). Outre le suivi classique du nombre de pas ou du rythme cardiaque, la montre peut évidemment lancer de nombreux modes d’entrainement, 100 au total, dont 17 modes d’entrainements professionnels, allant de la marche en extérieur au snowboard, en passant par la course trial, le golf ou la natation.

Elle fonctionne sous Lite OS, avec une expérience utilisateur complète et fluide grâce aux bonnes performances de sa puce Kirin A1. Comme d’habitude avec les produits Huawei, il faudra toutefois télécharger l’application Huawei Santé et, si votre smartphone n’est pas de la marque, installer les Huawei Mobile Services. C’est une étape fastidieuse, mais l’app est plutôt bien pensée et permet d’accéder à de très nombreux paramètres supplémentaires, comme le suivi du sommeil et bien d’autres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Huawei Watch GT 2 Pro.

Afin de découvrir de plus récentes références que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

