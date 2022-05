À moins de 250 €, ce pack Huawei Watch GT 2 Pro + lunettes connectée est l’affaire à ne pas rater des French Days

La Huawei Watch G2 Pro est une montre connectée premium intéressante, puisqu’aujourd’hui vous avez la possibilité de l’obtenir moins chère, mais aussi d’obtenir les Huawei X Gentle Monster II à petit prix, le tout pour moins de 250 euros.

Design et pratique à utiliser au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée qui a été dévoilée en septembre 2020. Elle succède à la GT 2 et propose une évolution plus premium accompagnée d’une très bonne autonomie et des performances au rendez-vous. Autrement, ce modèle est parfaitement adapté au suivi de la santé et des activités sportives. Pour en profiter, le moment est tout choisi puisqu’elle devient beaucoup plus intéressante grâce à un pack regroupant la montre et des lunettes connectées à prix canon.

Ce pack propose …

Une montre premium très endurante

Avec de nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Des lunettes connectée qui délivrent du son, mais pas que…

Au lieu de 505,98 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro (coloris gris uniquement) + les lunettes connectées Huawei X Gentle Monster II sont à seulement 239,98 euros sur le site du constructeur. Si vous avez un compte Huawei, il est possible d’obtenir 10 euros de remise supplémentaire.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT 2 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre qui respire le haut de gamme

Remplacée par la troisième génération, la Huawei Watch GT 2 Pro garde de très bons arguments. Il faut dire qu’elle offre de belles finitions, avec son boîtier en titane et un verre en saphir synthétique. Son aspect premium s’accompagne d’un écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels. Une fois sur votre poignée, cette montre est un véritable bijou mais qui sera assez imposante si vous avez le poignet fin car elle est proposée dans une seule taille, à savoir 46 mm de diamètre.

Pour fonctionner efficacement la GT 2 Pro s’appuie sur une puce Kirin A1 pour des performances de qualité et une réactivité dans la navigation. Privée des services Google, la Watch GT 2 Pro demande impérativement d’installer les Huawei Mobile Services, et donc App Gallery, si votre smartphone n’est ni de marque Huawei ou Honor, pour installer des applications. Passer cette étape, vous pourrez accéder à Huawei Santé pour suivre les nombreuses données récoltées par la montre.

Bourrée de fonctionnalités

Cette smartwatch s’équipe évidemment d’une tonne de capteurs (accéléromètre, GPS, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) pour traquer l’activité de son utilisateur en temps réel. On retrouve également un capteur optique de rythme cardiaque utilisé pour la mesure du taux d’oxygène du sang (SpO2). Elle peut également reconnaître automatiquement jusqu’à 17 types d’exercices différents, dont la natation grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM. Retrouvez également des exercices de respiration, pour une libération de la pression et une réduction du stress. Dernier point important : très endurante elle pourra tenir plus d’une semaine en utilisation modérée.

Les lunettes connectées de Huawei

Avec les Gentle Monster II, Huawei peaufine sa recette en proposant davantage de choix avec différentes montures pour convenir à tous les styles. Comme avec la première génération, ces lunettes permettent d’écouter de la musique avec la présence de haut-parleurs qui sont d’ailleurs plus puissants pour ainsi améliorer la qualité audio. En plus d’écouter de la musique et de la contrôler, vous allez pouvoir prendre des appels ou raccrocher. Évidemment, vous pourrez également accéder à l’assistant vocal de votre smartphone.

Les lunettes offrent théoriquement jusqu’à 5 heures de lecture de musique ou 42 heures en veille. Le boîtier de charge permet de récupérer une charge complète en 1,5 heure. Huawei a également ajouté du NFC pour faciliter l’appareillage, les lunettes communiquent ensuite via Bluetooth avec votre smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2 Pro.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.