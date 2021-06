Samsung Galaxy Tab S5e : cette tablette familiale est à -23 % sur Amazon

La Samsung Galaxy Tab S5e est une solution milieu de gamme dans l'univers des tablettes. En ce dernier jour de Prime Day, on la trouve encore moins chère que d'habitude, puisqu'elle passe de 519 à 399 euros sur le site Amazon.

Samsung est l’un des principaux acteurs du marché des tablettes tactiles. Le constructeur coréen propose une solution pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. Avec la Tab S5e, Samsung propose une fiche technique reprenant « l’essentiel » des tablettes haut de gamme, mais avec un prix plus attractif. Elle est aujourd’hui 120 euros moins chère durant le Prime Day.

Les atouts de la Samsung Galaxy Tab S5e

Un écran Super AMOLED de 10,5 pouces

L’interface One UI pour tablette

Son autonomie généreuse

Au lieu de 519 euros, la Tablette Samsung Tab S5e (128 Go) est disponible en promotion à 399 euros sur le site Amazon.

Une tablette élégante et performante

À la manière du Galaxy S10e, la Tab S5e fait quelques concessions pour faire baisser la facture par rapport à un modèle premium et se concentre sur l’essentiel. Elle bénéficie de belles spécificités techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. On retrouve un écran Super AMOLED affichant une définition Quad HD de 2 500 x 1 600 pixels – un vrai plaisir pour les yeux. Avec sa diagonale de 10,5 pouces, la tablette est très agréable pour visionner du contenu.

Avec son écran aux bordures fines, vous pourrez profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus riche. Son poids léger de 400 grammes et son épaisseur de 5,5 mm, la Tab S5e est facile à transporter et vous accompagne partout lors de vos déplacements.

Avec une bonne expérience utilisateur

En matière de puissance, la tablette embarque le Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, elle assure une expérience utilisateur fluide, avec tout même quelques ralentissements pouvant intervenir, notamment avec les jeux 3D. La tablette tourne sous Android 9.0 et utilise l’interface One UI. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go.

Accompagné d’un son immersif et d’un capteur photo efficace

On apprécie également ses quatre haut-parleurs AKG, proposant un son particulièrement remarquable pour une tablette. Elle est donc idéal pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. De plus, grâce à la technologie Dolby Atmos 3D, profitez d’une immersion totale.

Côté photo, la Galaxy Tab S5e propose une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée. Ce capteur en façade pourra notamment servir à la reconnaissance faciale, mais on retrouvera également un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton d’allumage sur la tranche.

Sans oublier sa batterie endurante

Pour finir, côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 7 040 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. La Tab S5e est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W via USB-C, ce qui lui permet de passer de 0 à 50 % en une quarantaine de minutes. En revanche, il faudra plus de 2 heures pour la recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Galaxy Tab S5e.

