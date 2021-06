Sennheiser HD 450BT : seulement 99 € pour ce casque sans fil à réduction de bruit

Sennheiser est une marque allemande spécialisée dans l'audio, mais ses produits sont souvent assez onéreux. Elle a alors tenté de se diversifier avec son HD 450BT, un casque plus abordable tout de même doté de la réduction de bruit et plein d'autres fonctionnalités intéressantes. Le prix de ce dernier passe aujourd'hui de 179 à seulement 99 euros sur Amazon.

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sennheiser avec sa gamme Momentum qui propose des casques et des écouteurs sans fil de qualité premium. Cependant, le constructeur allemand ne se cantonne pas uniquement au marché haut de gamme et arrive à découler son savoir-faire sur des références bien plus abordables. C’est le cas de son HD 450BT — successeur du 4.50BTNC — qui profite en ce moment d’une réduction de 80 euros.

Qu’offre le Sennheiser HD 450BT pour ce prix ?

Une compatibilité avec les codecs SBC, AAC et aptX

Un système convaincant pour la réduction de bruit active

Une autonomie de plus de 30 heures (recharge rapide via USB-C)

Au lieu de 179 euros habituellement, le casque sans fil Sennheiser HD 450BT est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur Amazon. On le trouve en deux coloris à ce prix : Noir et Blanc.

Un air de déjà-vu avec l’ancien modèle …

Le Sennheiser HD 450BT est un casque sans fil annoncé lors du CES de 2020 qui vient directement remplacer l’ancien modèle, nommé 4.50BTNC. Difficile de ne pas les confondre avec un nom et un design circum-aural qui sont presque similaires, où les seules différences esthétiques visibles interviennent à un simple logo supprimé sur les oreillettes — pour le nouveau modèle. Ceci étant dit, c’est un casque qui reste très agréable à porter grâce à ses coussinets confortables et pivotables, ainsi que son arceau réglable.

… mais les améliorations sont bel et bien là !

Avec son récent casque abordable, Sennheiser a vraiment voulu faire ressentir une expérience sonore complète pour un prix abordable. Son HD 450BT est alors désormais compatible Bluetooth 5.0 (contre 4.0 sur le 4.50BTNC) pour une meilleure connectivité avec vos appareils, tout en améliorant la portée. Les codecs SBC, AAC et aptX Low Latency sont encore une fois de la partie, mais le casque peut dorénavant être utilisé avec l’application Smart Control disponible sur iOS et Android, la même que celle du Momentum 3 Wireless, afin de bénéficier des fonctions Smart Pause, d’un égaliseur et même d’un mode podcast pour obtenir des voix plus claires. Par ce biais, vous pourrez également mettre à jour votre casque et consulter le niveau de charge pour la batterie, par exemple.

En parlant de la batterie, celle-ci a été largement améliorée puisque l’autonomie en mode sans fil est passée de 18 heures pour l’ancien modèle à près de 30 heures pour ce HD 450BT. C’est presque deux fois plus de temps à écouter de la musique, d’autant plus que le casque se recharge encore plus rapidement qu’avant, deux heures suffisent, grâce à l’intégration d’un port USB-C. Un port jack 3,55 mm est aussi présent pour utiliser le casque en mode filaire.

Une réduction de bruit active convaincante

Le 4.50BTNC proposait déjà un système d’annulation du bruit ambiant, il est alors logique que ce HD 450BT conserve cette fonctionnalité si recherchée par les utilisateurs et utilisatrices. Le résultat est convaincant même s’il est loin d’égaler les références premium du marché, mais c’est le seul élément qui ne semble pas avoir été réellement amélioré depuis l’ancien modèle. On retrouve donc un seul niveau de réduction, activable depuis un bouton sur l’oreillette droite. Notez enfin que le casque est compatible avec Google Assistant et Siri.

