Sennheiser lance un casque à réduction de bruit à moins de 200 euros

Sennheiser a officialisé au CES 2020 un nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit. Ce Sennheiser HD 450BT a l'avantage d'être lancé à un prix de 180 euros, bien moins cher que les modèles premium.

Sennheiser n’est pas un novice dans le domaine des casques à réduction de bruit. La marque allemande propose ce type de fonctionnalités depuis plusieurs années sur ses casques Momentum. Néanmoins, ceux-ci avaient le défaut d’être proposés à un prix particulièrement élevé. C’était notamment le cas du Sennheiser Momentum 3 Wireless que nous avons récemment testé et dont la réduction de bruit fait pâle figure face à celles de Bose et Sony.

Afin de rester dans la course, Sennheiser a profité du CES de Las Vegas pour présenter un nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit. Baptisé Sennheiser HD 450BT — à ne pas confondre avec le 4.50BTNC qu’il vient remplacer — , il a l’avantage d’être proposé à un tarif bien plus accessible de seulement 179 euros. Pour ce prix, Sennheiser propose un casque Bluetooth 5.0 compatible avec les codecs SBC, AAC et aptX. Le Sennheiser HD 450BT intègre également une batterie de 300 mAh censée lui permettre de durer pendant 30 heures. Le casque peut par ailleurs se recharger entièrement en deux heures grâce à une prise USB-C.

Le Sennheiser HD 450BT peut être utilisé avec l’application Smart Control de la marque, la même que pour le Momentum 3 Wireless, et bénéficie des fonctions Smart Pause, d’un égaliseur et même d’un mode podcast pour des voix plus claires.

Le Sennheiser HD 450BT a été présenté au CES de Las Vegas et est d’ores et déjà disponible en deux coloris : noir ou blanc. Il est proposé en France au prix de 179 euros.