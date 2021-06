L’iPad Air 2020 est à son prix le plus bas sur Amazon, quel que soit le modèle choisi

Le dernier Pad Air version 2020 représente le bon compromis entre l'iPad classique et l'iPad Pro avec pour un design remanié et un gain de puissance certain. Le modèle 64 Go est aujourd'hui disponible à 599 euros, au lieu de 669 euros.

Avec des caractéristiques rehaussées, un nouvel écran et surtout un nouveau design, l’iPad Air 2020 constitue une véritable option de choix pour qui souhaite s’offrir un IPad Premium à prix contenu. Le voilà qui profite d’une réduction de 70 euros, quelle que soit la capacité de stockage souhaitée.

Les caractéristiques de l’iPad Air version 2020

Un écran Retina 10,9 pouces

Les performances de la puce A14

Compatible Wifi 6

Au lieu de 669 euros, l’iPad Air 2020 est actuellement disponible à 599 euros sur Amazon dans sa version 64 Go et dans tous les coloris (Argent, Bleu Ciel, Gris Sidéral, Or rose et Vert)

La promotion est aussi valable pour la version 256 Go qui passe de 839 à 769 euros là aussi dans tous les coloris.

Il a tout d’un Pro, sauf le prix

Si l’iPad Air 2020 a pris des inspirations, c’est bien de la version Pro. Le design de la tablette s’inspire fortement des lignes de l’IPad Pro avec un look épuré, arrondi aux angles et avec un écran aux bords plus fins qu’auparavant. Il dispose d’un écran LCD -Liquid Retina- de 10,9 pouces avec un bouton Touch ID qui se situe maintenant sur la tranche haute de l’appareil afin de gagner en ergonomie. Il est à noter que le Air version 2020 est en fin compatible avec la deuxième génération de l’Apple Pencil, ce qui ravira les dessinateurs qui attendaient impatiemment cette fonctionnalité.

Apple a eu la bonne idée d’inclure la Puce A14 Bionic dans son nouvel iPad Air. Ce SoC équipe déjà toute la série des iPhone 12 et sa puissance n’est plus à démontrer. Concrètement, cet iPad est capable de tout faire, que ce soit du jeu en 3D exigeant, de la retouche photo, du multitâche et même du montage vidéo en 4K sans problèmes. De plus l’apport d’iPad OS 14 participe à l’expérience avec une interface parfaite et adaptée et quasiment sans défaut.

Un allié du quotidien et de la productivité

Cet iPad dispose également d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, mais il est évidemment possible de coupler n’importe quel appareil sonore qu’il soit Apple ou non via Bluetooth. Il est même possible de transformer l’appareil en outil de productivité grâce à l’apport du clavier Magic Keyboard (vendu séparément) qui se fixe de façon magnétique au dos de l’iPad.

Il est également possible de prendre des photos et vidéos via le capteur photo arrière de 12 mégapixels et de faire des appels en Face Time avec le capteur avant de 7 mégapixels.

L’autonomie est elle aussi maîtrisée avec une moyenne de deux en fonctionnement classique et en alternant utilisation régulière et veille. Comptez un peu plus de 2h30 pour une recharge complète via le port désormais USB-C. Et cette fois, l’adaptateur secteur de 20 W est toujours dans la boîte, mais il arbore lui aussi un port USB-Type C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPad Air 2020.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPad Air 2020.

Pour comparer l’iPad Air 2020

Afin de découvrir la concurrence de l’iPad Air 2020 et découvrir des alternatives tout aussi intéressantes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.