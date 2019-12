Sony WH-1000XM3 : presque 50 % de remise pour le meilleur casque à réduction de bruit

Le Sony WH-1000XM3 n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui. Il est en effet disponible à partir de 192 euros sur eBay grâce à un code promo. On parle tout de même d'une remise de presque 50 % pour le meilleur casque à réduction de bruit du marché !

La gamme 1000X de Sony est une véritable référence en audio. Dévoilé lors de l’IFA 2018, ce troisième modèle est encore considéré comme le meilleur casque de sa catégorie. Oui, le Bose Headphones 700 joue en effet dans la même cour, mais il n’est aujourd’hui pas aussi abordable que son rival japonais.

En bref

La meilleure réduction de bruit active du marché

Avec une qualité sonore exemplaire

30 heures d’autonomie

USB-C

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à partir de 192 euros sur eBay grâce au code promo PFRNOEL15. Le casque est disponible en deux coloris : noir et argent.

Il est également disponible à 250 euros Amazon grâce à un code promotionnel.

Jusqu’à ce que le 1000XM4 le remplace, le WH-1000XM3 est — à ce jour — le dernier casque haut de gamme de Sony, qui succède logiquement au 1000XM2. En comparaison avec son prédécesseur, il est plus léger pour améliorer le confort au quotidien, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre désormais Google Assistant.

La réduction de bruit active du XM3 de Sony est par ailleurs encore aujourd’hui considérée comme la meilleure du marché. L’ancien modèle possédait déjà un système efficace de bruit efficace, mais c’est encore mieux ici. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Il intègre également une fonction très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. Enfin, son autonomie est également très appréciée. Le casque peut être utilisé pendant 30 heures avec la réduction de bruit, et plus sans. Il est aussi compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet Sony WH-1000XM3.

