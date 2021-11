Phone 13, Airpods Pro, Roborock H7 : les prix s’effondrent chez Rakuten pour le Black Friday

Après une semaine d’échauffement, Rakuten sort le grand jeu avec ses promotions du Black Friday. L’occasion de découvrir de nombreuses réductions sur le catalogue de l’e-commerçant tout en cumulant pléthore de Rakuten Points. On vous explique tout.

C’est ce soir que Rakuten lance ses promotions du Black Friday. Après une semaine de Black Week, la marketplace dégaine ses meilleures offres et propose à ses clients de nombreux avantages, entre multiplicateur de Rakuten Points et coupon de réduction. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir une sélection des meilleures affaires disponibles actuellement. Casque audio, iPhone, aspirateur robots, suivez le guide.

Les meilleures offres du Black Friday de Rakuten :

Le Bose QuietComfort 35 II à 164,99 euros avec le coupon RAKUTEN15 (au lieu de 299 euros)

Régulièrement classé parmi les meilleurs casques audio du marché, alors même qu’il est sorti il y a trois ans, le QuietComfort 35 II incarne tout le savoir-faire de Bose. Entre son design alliant simplicité, élégance et confort, un son équilibré qui s’adapte aussi bien aux podcasts qu’à la musique et une réduction de bruit particulièrement performante, difficile de lui trouver des points faibles.

Durant le Black Friday, le Bose QuietComfort 35 II voit son prix tomber à 164,99 euros, au lieu de 299 euros en temps normal.

Le Sony WH-1000XM3 à 174,99 euros avec le coupon RAKUTEN15 (au lieu de 379 euros)

Avec son WH-1000XM3, Sony est directement allé chasser sur les terres de Bose en proposant un casque à réduction de bruit active capable de tenir la dragée haute au célèbre QC 35. Proposant un confort maximal, le casque de Sony offre aussi une réduction de bruit active efficace, et un profil sonore de qualité, qui se paie le luxe d’être entièrement paramétrable. Noté 9/10 en nos colonnes, le Sony WH-1000XM3 est une valeur sûre pour tous les audiophiles.

Rakuten ne fait pas les choses à moitié et propose une grosse promotion sur le Sony WH-1000XM3 qui passe de 379 euros à 174,99 euros pour le Black Friday.

Des AirPods à partir de 103 euros

Si votre préférence se porte plus sur les écouteurs true wireless, sachez que Rakuten propose une large sélection d’AirPods à prix réduit. Vous pourrez ainsi découvrir :

iPhone 12 et 13 : découvrez les derniers smartphones Apple en promotion

Les nouveaux iPhone 13 à partir de 814,99 euros

Sortie en septembre dernier, la dernière génération d’iPhone adopte la même stratégie que la précédente en proposant pas moins de quatre modèles aux formats et spécificités différents. Portée par la puce A15 Bionic, cette génération profite de performances plus que satisfaisantes, et propose une expérience parmi les meilleures du marché. Il suffit de lire nos tests des iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max pour s’en convaincre.

Pour le Black Friday, Rakuten vous propose de découvrir les iPhone 13 et 13 Pro Max à prix réduit :

Les iPhone 12 à partir de 574 euros

Remplacés par les iPhone 13, les iPhone 12 restent encore des smartphones extrêmement performants. Design, qualité de la dalle, fluidité, performance ou encore photo, difficile de trouver à y redire. Les tests réalisés par nos soins l’année passée permettent d’ailleurs de bien s’en rendre compte.

En cette période de Black Friday, Rakuten vous propose de découvrir trois modèles de la gamme à prix réduit :

Roborock et Dreame : notre sélection d’aspirateurs à partir de 167 euros

Le Roborock H7 argent à 254 euros avec le coupon RAKUTEN15 (au lieu de 439,99 euros)

Deuxième aspirateur-balai sorti par Roborock, le H7 corrige une bonne partie des défauts de son prédécesseur pour offrir des prestations qui n’ont rien à envier à celles de la concurrence, Dyson en tête. Reposant sur la technologie multicyclonique, qui permet de collecter la poussière par gravité, cet aspirateur offre un système de filtration à trois couches pour ne laisser passer aucune particule. Son moteur offre une puissance d’aspiration s’élevant à 1600 AW et il dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 minutes en mode éco (contre 45 en mode normal, ou 8 en mode turbo). Point fort de cet appareil, sont temps de recharge extrêmement faible, avec seulement 2h30 pour récupérer 100 % de batterie.

Le Roborock H7 en couleur argent bénéficie actuellement d’une jolie promotion, et est disponible à 254 euros au lieu de 439,99 euros en temps normal.

Pour le Black Friday, Rakuten propose aussi des promotions sur d’autres modèles d’aspirateurs-balais. Vous pourrez notamment découvrir :

Le Roborock S7 à 444 euros avec le coupon WARMUP (au lieu de 649 euros)

Avec ce S7, Roborock propose un aspirateur robot particulièrement polyvalent, capable aussi bien d’aspirer les sols que de les nettoyer grâce à sa serpillière intégrée. Cette dernière constitue d’ailleurs l’un de ses plus grands atouts : capable de vibrer, elle peut déloger la saleté incrustée. Plus intelligent, cet aspirateur robot peut aussi surélever sa serpillière pour éviter les surfaces qui ne doivent pas être mouillées, comme la moquette ou les tapis. Pour en savoir plus sur cet appareil, vous pouvez toujours aller consulter notre test.

En ce moment, le Roborock S7 est proposé à 444 euros dans sa version blanche, au lieu de 649 euros en temps normal.

D’autres aspirateurs robots bénéficient de promotions intéressantes durant ce Black Friday :

Le Black Friday débute dès aujourd’hui chez Rakuten

Pendant le Black Friday, faites le plein de de Rakuten Points

À l’occasion du Black Friday, Rakuten a décidé de faire plaisir à ses membres en remboursant une partie des produits achetés sous forme de Rakuten Points. Pour rappel, il s’agit de bons d’achat destinés aux membres du Club Rakuten, qui peuvent ensuite être utilisés pour vos futurs achats. Vous pouvez trouver ci-dessous le calendrier des réjouissances pour les jours à venir :

jeudi 25 novembre : obtenez 10% du prix d’achat en Rakuten Points sur une sélection de produits ;

vendredi 26 novembre : obtenez 10% du prix d’achat en Rakuten Points sur tout le site, et 20% sur une sélection de produits ;

samedi 27 et dimanche 28 novembre : obtenez 10% du prix d’achat en Rakuten Points sur une sélection de produits ;

L’inscription au Club Rakuten est gratuite, sans engagement, et peut se faire en un seul clic.

Obtenez des réductions supplémentaires grâce aux coupons Rakuten

Rakuten vous permet aussi d’obtenir des réductions supplémentaires durant son Black Friday grâce à des coupons de 10 et 15 euros selon les jours.

vendredi 26 novembre : obtenez 15 euros de réduction à partir de 99 euros d’achat avec le coupon RAKUTEN15.

Ces coupons sont limités à une seule utilisation par commande, par personne et sont valables sur tout le site.