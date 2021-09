French Days : les références de l’audio sont en promotion (Sony, Jabra, Marshall…)

Jusqu'au 27 septembre, la seconde édition des French Days 2021 fait sauter les prix de beaucoup de références Tech et notamment dans le milieu du son. Voici nos meilleurs deals dénichés pendant l'évènement.

Les French Days sont aussi une bonne occasion de refaire son installation audio à domicile, de simplement changer de casque ou d'écouteurs ou simplement améliorer le son sa TV.

Les offres Audio du French Days

Jabra Elite Active 75T : La bonne alternative pour les sportifs

Les Jabra Elite Active 75T constitiuent une bonne alternative aux autres références d’écouteurs sans fil de chez Sony, Apple et Bose. Ils reprennent la solution introduite par les 65t Active en la peaufinant avec un châssis plus petit. Ils ne pèsent que 36 grammes et se veulent extrêmement discrets une fois posés aux oreilles. Le son délivré est de plutôt bonne qualité même s’il faut passer par un équilibrage dans les paramètres pour obtenir un meilleur rendu audio. Pas de réduction de bruit sur ce modèle, mais une bonne isolation passive avec en plus la présence de 4 micros permettant d’entendre les sons extérieurs tout en gardant les écouteurs visés aux oreilles, une fonction bien pratique pour les sportifs urbains notamment. Il faut également compter sur 7 à 7,5 heures d’autonomie sur une seule charge et 3 charges supplémentaires avec le boîtier fourni.

Les écouteurs Jabra Elite 75T en bref

Confortables et stable

Un bon rendu sonore après réglage

Une bonne autonomie avec le boîtier de recharge

Affichés à 179,99 euros chez la Fnac, Les écouteurs Jabra Elite Active 75T se retrouvent à 119,98 euros actuellement à 129,99 euros sur le même site marchand pendant les French Days

Marshall Action II : Le savoir-faire de Marshall à prix réduit

La marque Marshall nous a toujours proposé des enceintes de qualité. À commencer par son design, qui reprend le look des amplificateurs à guitare électrique. Étant la plus petite de la marque, cette enceinte ne manque pas de puissance et offre un bon son stéréo. On retrouve donc trois amplificateurs : deux tweeters de 15 W et un caisson de basse de 30 W. Grâce à cela, le son qui s’en dégage est puissant de par l’apport du dernier caisson, mais il s’avère aussi équilibré dans les aiguës. Concernant la connectivité, l’enceinte est dotée du Bluetooth 5.0 qui permet à n’importe quelle source d’être positionnée dans un rayon de 10 mètres sans perte de signal. Il est aussi tout à fait possible de connecter un appareil filaire grâce au port jack. Marshall a également fait en sorte de mettre en avant la personnalisation du son grâce à l’application Marshall Connect. Cette dernière permet de créer ses propres réglages d’égalisateur en fonction du contenu audio, le tout sans fil.

Les points forts de l’enceinte Marshall Acton II

Design compact et rétro signé Marshall

60 W de puissance

Compatible Bluetooth 5.0

Réglages via l’application Marshall Bluetooth

Avec un prix barré à 249,99 euros, l’enceinte Marshall Acton II profite d’une remise de 50 euros et passe à 199,99 euros sur le site Boulanger.

Retrouvez la Marshall Acton II à 199,99 € chez Boulanger

WF-XB700 : les écouteurs les plus accessibles de Sony

Si les Sony WF-1000XM4 sont très onéreux, Sony propose une alternative : les Sony WF-BX700. Il s’agit des écouteurs les plus abordables de la firme japonaise. Ils offrent un excellent maintien dans les oreilles et malgré leur taille assez imposante, nous n’avons pas plus de 8 g dans chaque oreille ; parfait pour une écoute longue, sans trop d’inconfort. La qualité de fabrication est robuste et la coque étanche (certifié IP54) permet un usage sous la pluie. Si ces écouteurs ne proposent pas d’ANC, ils proposent une isolation de qualité et le rendu sonore est plutôt bon. Sony a surtout soigné les basses qui sont puissantes et très présentes grâce à la technologie Extra Bass. Si vous écoutez de la musique riche en basses et avez un petit budget, vous avez peut-être trouvé le produit qu’il vous faut. Sachez que son autonomie atteint les 7 à 8 heures et son petit boîtier de charge permet de 2 à 2,5 charges.

Les points forts des Sony WF-XB700

Un produit solide et IP54

Un très bon maintien et une isolation efficace

Un rendu sonore de qualité et riche en basses.

Au lieu de 150 euros, les écouteurs sans-fil Sony WF-XB700 sont disponibles en promotion à seulement 62 euros sur le site Amazon, soit 70 euros de remise immédiate.

Sony WHF-1000XM3 : Les True Wireless légendaires

Malgré l’arrivée des encore meilleurs WF-1000XM4, L’ancienne génération des écouteurs iconiques de Sony constitue toujours un excellent deal. Les WF-1000XM3 disposent du format intra-auriculaire avec toujours le système dit « True Wireless » et proposent une expérience sonore de premier ordre. Ils disposent surtout de la fameuse réduction de bruit active de haut niveau pour ce type d’appareil. Côté autonomie, on compte près de 8 heures sur une seule charge et le boîtier permet de rajouter entre 24 et 32 heures en tout. En revanche, ce dernier ne dispose pas de charge sans fils.

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 en bref

La qualité sonore

Une autonomie confortable

L’une des meilleures réductions de bruit sur des écouteurs

Habituellement proposées à 169,99 euros, les Sony WF-1000XM3 sont actuellement disponibles à seulement 129,99 euros chez la Fnac et Darty pendant les French Days

Sony WH-1000XM3 : l’ancienne gloire toujours à la page

Malgré l’arrivée de la dernière génération, le WH-1000XM3 reste encore une référence dans le domaine des casques audio haut de gamme. Son format circum-aural est parfait pour profiter d’une bonne isolation passive, d’autant plus que les coussinets sont agréables même après quelques heures d’écoute. Mais c’est surtout grâce à son mode de réduction de bruit active bluffante que le casque fait la différence. Tout ceci couplé à la qualité de fabrication et à la qualité de son délivré, on obtient un excellent casque audio fiable et durable. Surtout que le XM3 peut se vanter d’être utilisable pendant environ 30 heures en écoute continue.

Le WH-1000XM3 en bref

Le design pliable et confortable

L’autonomie de 30h avec charge rapide via USB-C

La qualité du son et l’efficacité de la réduction de bruit

Au lieu de 279,99 euros, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 229,99 euros chez la Fnac et Darty pendant les French Days à seulement 197 euros sur Rakuten.

Sony WH-1000XM4 : le meilleur casque audio du marché, tout simplement

Il ressemble certes beaucoup à l’ancien modèle, mais le Sony WH-1000XM4 est une vraie bonne évolution. Le casque a gagné en légèreté et en confort grâce à un meilleur revêtement au niveau des oreillettes. La réduction de bruit active a encore été améliorée grâce 20 niveaux de gestion de l’ANC (Active Noise Cancellation) qui sont disponibles via l’application Sony Headphones Connect. Il y a même une option permettant d’activer automatiquement la réduction de bruit en fonction du niveau sonore extérieur. Autre option géniale, le « Speak-to-Chat » qui coupe la réduction de bruit dès que vous commencez à parler avec votre interlocuteur. Enfin, le Bluetooth Multipoint est enfin de la partie et l’autonomie reste toujours au top avec une trentaine d’heures d’écoute en continu.

Le Sony WH-1000XM4 en bref

Le Bluetooth multipoint

L’autonomie d’environ 30 heures

Les améliorations du son et de la réduction de bruit

Au lieu de 349 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible à 309,99 chez la Fnac et Darty pendant les French Days.

LG SN10YG : pour un son comme au cinéma

La barre de son LG SN10YG est certes assez imposante, mais c’est aussi pour mieux mettre en valeur le son délivré. La barre en elle-même dispose de pas moins de 11 haut-parleurs pour un son puissant de 570 Watts avec le caisson de basses, certifié Dolby Atmos. Elle dispose de 2 entrées et d’une sortie HDMI 2.1 permettant notamment de brancher ses consoles de dernière génération (Xbox Séries, PS5) sans perte de qualité. Côté sans fil, elle profite du Bluetooth 5.0 pour y coupler par exemple son téléphone ou sa tablette. Enfin la barre de son est compatible avec l’assistant Google tout en intégrant un Chromecast.

La barre de son LG SN10YG en bref

Pas moins de 11 haut-parleurs

2 connectiques HDMI 2.1

Compatible DTS X et Dolby Atmos

Au lieu de 999 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses LG SN10YG est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros chez la Fnac et chez Darty pendant les French Days

